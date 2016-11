Dědictví po Koženém: harvardský průmyslový holding směřuje k insolvenci

HPH, který vznikl z Harvardských privatizačních fondů zakladatele Viktora Koženého, byl podle Častorála v devadesátých letech minulého století v ČR napaden ekonomickou kriminalitou. Za tuto trestnou činnost byli pravomocným rozsudkem Vrchního soudu v Praze z října 2012 odsouzeni Kožený a pozdější likvidátor fondů Boris Vostrý k nejvyšším trestům odnětí svobody a současně jim byla uložena povinnost k náhradě škody dnes přesahující 17 miliard Kč. Odsuzující rozsudek se týkal let 1995 až 1997. K náhradě škody podle něj nedošlo.

Staněk míní, že HPH byl v insolvenční situaci již od počátku tohoto roku, takže Častorál nesplnil svou zákonnou povinnost. Za svého působení nebyl podle Staňka schopný cokoliv udělat. „Za svou činnost ve funkci likvidátora HPH utratil 150 milionů Kč, a to bez jakéhokoliv výsledku,“ podotkl.

Častorál tvrdí, že trestná činnost odsouzených a dalších osob s nimi spřízněných přesahuje období roku 1997, a po tomto datu, zejména po roce 2002 za aktivní pomoci a spolupráce statutárních orgánů společnosti dochází k legalizaci výnosů z trestné činnosti odsouzenými a dalšími spolupracujícími osobami. Na tyto podněty podle něj nebylo reagováno, trestní oznámení odkládána a stížnosti dozorující státní zástupkyní zamítány z nepochopitelných důvodů.

Pojízdná kancelář Harvardského průmyslového holdingu (Foto: Profimedia)

Vymáhání majetku ve prospěch akcionářů je podle Častorála ztíženo i tím, že již ve dvou případech soudy neosvobodily HPH od soudních poplatků, které činí mnohamilionové částky. Tím je HPH omezen ve vymáhání majetku nebo dokonce zbaven možnosti uplatňovat nároky v odvolacím řízení. Naopak insolvenční správce ze zákona by soudní poplatky neplatil.

Častorál míní, že návrh umožní insolvenčnímu správci pokračovat v řízeních k vymáhání majetku, protože ze zákona je osvobozen od soudních poplatků. Šetření vyvedení rozsáhlého majetku z HPH do takzvaných trustů na Kypr se v insolvenci nezastavuje a může napomoci k návratu majetku do společnosti a eliminovat činnost osob, které tomu brání. Po uspokojení věřitelů se společnost opět vrátí do likvidace a bude možné formou likvidačního zůstatku uspokojit akcionáře, podotkl.

Podle účetních závěrek z minulých let měl majetek HPH činit 24 miliard korun. Odvolací pražský vrchní soud uložil v roce 2012 Koženému a Vostrému tresty deset a devět let vězení. Muži podváděli při obchodech s cennými papíry a HPH způsobili podle verdiktu škodu přes deset miliard korun. Oba jsou stíhaní jako uprchlí, škodu mají nahradit. Kožený měl zaplatit zhruba 8,3 miliardy a úroky, Vostrý přes 2,2 miliardy a úroky.

Z dřívějších informací Častorála vyplývá, že majetek holdingu spočívá především v zástavních smlouvách a směnkách za Koženého firmami. Majetek je daleko širší a Častorál ho podle svých slov po pravomocném odsouzení Koženého a Vostrého vymáhal.