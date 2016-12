Další výhra: Trump je podle časopisu Time osobností roku

„Je to velká čest, hodně to pro mě znamená,“ uvedl Trump během rozhovoru s televizní stanicí NBC, kde se o prestižním titulu dozvěděl.

Podle šéfredaktorky časopisu Time Nancy Gibsové je nepochybné, že největší vliv měl letos právě „realitní magnát a majitel kasin, z něhož se stala hvězda televizních reality show a provokatér“, avšak v pohledu na to, zda je tento vliv pozitivní či negativní, jsou Američané hluboce rozděleni. Trump podle ní zaskočil ty, kteří o jeho úspěchu pochybovali a dokázal převrátit naruby americký politický systém.

Revanš za podporu? Trump zve Zemana do USA

Mezi skupinu dalších vlivných osobností zařadila redakce vedle Clintonové například tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana či anonymní hackery stojící za velkými mezinárodními kybernetickými útoky.

Loni si Time jako osobnost roku vybral německou kancléřku Angelu Merkelovou. Redakce tak ocenila její roli morální vůdkyně či její vstřícný přístup k uprchlíkům.

Donald Trump is TIME's Person of the Year 2016 #TIMEPOY https://t.co/5pTGOksevE pic.twitter.com/N8BtqTu9Nl