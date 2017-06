ČSSD v jižních Čechách povede do voleb exstarosta Písku Veselý

Grémium ČSSD potvrdilo podobu jihočeské kandidátky do sněmovních voleb po odchodu některých jejích členů. Lídrem by tak měl být písecký starosta Ondřej Veselý. Novinářům to během jednání řekl předseda senátorského klubu strany Petr Vícha. Listinu vždy potvrzují v referendu krajští členové strany. Podle ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka přišla během schůzky řeč i na strategii do kampaně, konkrétní ale být nechtěl.