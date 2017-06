Comey jako Snowden. Rusko by udělilo azyl exšéfovi FBI

„Víme, že ve Spojených státech máme velice mnoho přátel (…) Ujišťuji vás, že i v Rusku je hodně lidí, kteří si velice váží úspěchů amerického lidu a doufají, že naše vztahy nakonec dospějí k normálnímu stavu,“ řekl Putin v odpovědi na dotaz svého fanouška z amerického státu Arizona. „Nezávisí to (zlepšení vztahů) pouze na nás. Vidíme, co se děje ve Spojených státech. Je to jasný příznak vyostření vnitropolitického boje. S tím nemůžeme nic dělat,“ dodal.

Putin upozornil, že bez konstruktivní spolupráce s USA nelze vyřešit konflikty v Sýrii, jinde na Blízkém východu ani na Ukrajině.

Putin uvedl, že nezná podrobnosti konfliktu mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a odvolaným ředitelem FBI, nicméně si zapamatoval, že Comey je přesvědčen o vměšování Ruska do amerických voleb, ačkoliv o tom nepředložil žádné důkazy. Poznamenal také, že sami Američané si prosazují své zájmy všude ve světě, a to i ovlivňováním myšlení lidí, čemuž jiné země nekladou odpor, protože se nechtějí s USA rozhádat. Rusko ale své názory podle Putina neskrývá a otevřeně o nich hovoří.

Putin považuje za podivné, že odvolaný šéf FBI, který médiím poskytl svůj rozhovor s vrchním velitelem (Trumpem), se tak málo odlišuje od zběhlého spolupracovníka amerických tajných služeb Edwarda Snowdena. Nicméně - pokud Comey bude pronásledován - Rusko mu poskytne azyl stejně jako Snowdenovi.

