Clintonová zvyšuje náskok. Trumpa evakuovali

Clintonové se v anketě WP a ABC daří lépe den ode dne, z pátečního tříbodového vedení vzrostl v sobotu náskok na čtyři body a v anketě publikované dnes nad ránem činí pět procentních bodů, když by jí hlas dalo 48 procent lidí proti 43 rozhodnutým volit Trumpa. Průzkum přitom vychází z opakovaného dotazování během několika dnů, jehož výsledek je poté zprůměrován.

Clintonová nepatrně zvýšila náskok i v nejnovějším průměru celostátních průzkumů zveřejňovaném serverem RealClearPolitics, v němž vede o necelé dva procentní body.

Bývalá ministryně zahraničí si stojí lépe rovněž v poměru hlasů volitelů v jednotlivých státech, které jsou zpravidla přesnější předpovědí vítězství než celostátní průzkumy.

Ochranka republikánského kandidáta Donalda Trumpa ho během předvolebního projevu v Nevadě spěšně evakuovala z pódia. Posléze se ukázalo, že šlo zřejmě o falešný poplach. Trump se krátce poté na pódium vrátil a svůj projev dokončil. „Nikdo neříkal, že to pro nás bude snadné. Ale nikdo nás nezastaví,“ prohlásil Trump po návratu na pódium. Informovala o tom dnes agentura Reuters.

Trump přijel agitovat před úterními volbami do Nevady, která je jedním z několika států, v nichž jsou šance obou prezidentských kandidátů vyrovnané. I v Renu pokračoval Trump v útocích na svou demokratickou konkurentku Hillary Clintonovou. Řekl o ní mimo jiné, že se musí objevovat po boku celebrit, jinak by prý na její mítinky nikdo nepřišel. Clintonovou v sobotu večer podpořila ve Philadelphii zpěvačka Katy Perryová.

Oba kandidáti chtějí dnes převážit na svou stranu státy, které patří v anketách k vyrovnanějším. Trump vyráží do Iowy, kde jsou voliči mírně nakloněni jemu, a do Wisconsinu a Pensylvánie, jejichž obyvatelé chtějí podle průzkumů volit spíše Clintonovou. Ta se vydává do Ohia, kde jsou sondáže pro demokraty spíše nepříznivé, a do New Hampshire, kde se po jejím přesvědčivém vedení v posledních dnech situace vyrovnává.

