Čínská ocel pod drobnohledem Evropy. Unie vyšetřuje nízké ceny

Komise spustila vyšetřování na základě stížnosti evropského ocelářského sdružení Eurofer. EU v posledních letech uvalila na dovoz některých ocelářských produktů z Číny antidumpingová cla. Podle evropských ocelářů Čína kvůli nadbytečným kapacitám prodává ocelářské produkty v Evropě pod výrobní cenou.

Čína, kde se vyrábí asi polovina světové oceli, loni vyvezla rekordních 112 milionů tun, což odpovídá produkci v celé Severní Americe. Obvinění z prodeje za dumpingové ceny na vývozních trzích země odmítá.

Čínské ministerstvo obchodu v reakci na vyšetřování vyjádřilo znepokojení ohledně „protekcionistických tendencí“ Evropské unie. Upozornilo, že vyšetřování přichází těsně před 11. prosincem, kdy Číně vyprší status netržní ekonomiky, který přijala v roce 2001 při vstupu do Světové obchodní organizace (WTO). Evropská unie se stejně jako další členové WTO musí rozhodnout, zda nyní Číně udělí status tržní ekonomiky. Pokud by tak učinila, čínské zboží by se jednodušeji dostávalo na evropský trh.

Většina europoslanců se letos v květnu shodla, že status tržní ekonomiky by Číně přiznán být neměl, protože země nesplňuje kritéria EU. Evropská komise v listopadu kvůli Číně navrhla změny antidumpingového systému EU, které ale ještě musí schválit členské země a Evropský parlament.

Čínské ministerstvo obchodu dnes varovalo, že podnikne „nezbytná opatření“ v případě, že členové WTO budou i po 11. prosinci využívat klauzuli o netržní ekonomice při stanování antidumpingových cel na čínské zboží.

Vedoucí pracovník jednoho z odborů čínského ministerstva obchodu Wang Che-ťün uvedl, že za problémy evropského ocelářského sektoru je slabý hospodářských růst, nikoliv nadměrné kapacity v Číně. „Evropa by neměla přijímat protekcionistická opatření, která omezují poctivou hospodářskou soutěž,“ prohlásil Wang.

