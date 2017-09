Čína stupňuje snahu o vydání neposlušného podnikatele z USA. Viní ho z uplácení a znásilnění

Podle AP Čína doufá, že nové důkazy o Kuově trestné činnosti přinutí Spojené státy vydat miliardáře ke trestnímu stíhání. Čínský spolupracovník americké stanice National Public Radio Rob Schmitz řekl, že Čína jeho aktivity napjatě sleduje, zejména s ohledem na blížící se říjnový sjezd komunistické strany. Kuo slíbil, že do té doby zveřejní další citlivé materiály.

„Komunisté jsou kvůli němu velmi nervózní,“ řekl Schmitz. Zdaleka ne všechna jeho skandální obvinění jsou pravdivá, u některých pravdivost nelze ověřit, avšak jiná se ukázala jako přesná. Kuo denně na široce sledovaných účtech na twitteru a YouTube zveřejňuje příspěvky, v nichž hovoří například o utajených kalifornských rezidencích politiků či jejich bankovních údajích. Řekl, že v tom bude pokračovat, dokud čínské úřady neuvolní jeho zmražené majetky.

S nekalostmi v čínské politice má 50letý miliardář bohaté zkušenosti: z vlasti uprchl poté, co média rozkryla jeho korupční síť zahrnující čínské mocenské špičky. Mnozí z jeho kompliců jsou nyní za mřížemi a podle Schmitze by tam byl i Kuo, kdyby před dvěma lety neutekl do New Yorku.

Čínská vláda v dubnu zažádala Interpol o vydání mezinárodního zatykače na uprchlého podnikatele a nyní kvůli podezření ze znásilnění žádá o další. Dva zdroje z čínské justice řekly agentuře AP, že vyšetřování bylo ve věci zahájeno 5. července, když úřady oslovila Kuova bývalá zaměstnankyně.

Údajná oběť řekla policii, že od roku 2015 působila jako Kuova osobní asistentka a v průběhu dalších dvou let byla opakovaně znásilňována. Kuo ji prý místy věznil v apartmánu v Londýně, nechával jí zabavit telefon, počítač, pas či klíče od bytu. Žena také tvrdí, že její šéf od svých zaměstnankyň požadoval pohlavní styk jako důkaz loajality.

Kuo reagoval na twitteru a nová obvinění odmítl s tím, že Čína se jej pouze snaží umlčet. „Kdybych ji opravdu znásilnil, proč proti mě nevznesla obvinění ihned tady v New Yorku, kde jsou zákony přísnější? Proč v Číně?“ řekl Kuo v rozhovoru s čínským médiem Mingjing News.

Politika Spojených států v oblasti vydávání čínských exulantů je proměnlivá a není tudíž jasné, jak bude v Kuově případě Washington postupovat. Rob Schmitz říká, že americká vláda by jej mohla použít jako diplomatickou páku, avšak vydání „takto dobře napojené osoby“ nevidí jako příliš pravděpodobné. Kua prý před několika měsíci americké úřady ujistily, že prezident Donald Trump jej vydat nenechá. „Během oněch rozhovorů Kuo schválně zdůraznil, že je členem Trumpova klubu Mar-a-lago,“ dodal Schmitz.

