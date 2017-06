Chovanec začal řídit ČSSD. Dočasně vede i kampaň

Politologové si myslí, že dopad tohoto nového uspořádání bude záležet na tom, jak se dosud nejsilnější vládní straně podaří tento krok vysvětlit veřejnosti. Připomněli nicméně, že právě komunikace a marketing je slabou stránkou ČSSD.

Uvnitř sociální demokracie nepanuje jednotný názor na rozdělení funkcí mezi trio Sobotka-Chovanec-Zaorálek. Někteří věří tomu, že u lidí zabere, jiní neskrývají obavy. Například Šéf Sněmovny Jan Hamáček míní, že ČSSD má ještě do voleb dost času, aby voliče přesvědčila. Poslanec ČSSD Antonín Seďa se ale obává toho, jak nové uspořádání pochopí voliči.

Předseda poslaneckého klubu Roman Sklenák je přesvědčen, že s odstupem času bude Sobotka hodnocen jako mimořádně úspěšný premiér. „Veřejnost i velká část členů ČSSD jsou však nyní jiného názoru a Lubomír Zaorálek by pro ně mohl být přijatelnou alternativou,“ míní Sklenák. Senátor a bývalý Sobotkův ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier řekl, že Sobotka si ponechal funkci, kterou vykonává nejlépe. Zaorálek jako volební lídr může podle něj přinést energii a emoce. Méně spokojený je s novou Chovancovou rolí. „Bylo by dobré, kdyby se začal chovat podle dlouhodobých principů, které sociální demokracie uplatňovala, a opustil takové to populisticko-nacionalistické řešení věcí,“ uvedl Dienstbier.

Volební manažer Honza Birke žádal, abychom se nestříleli do nohy. Obávám se, že jsme se střelili do hlavy. — Jeronym Tejc (@JTejc) 14. června 2017

Jeroným Tejc, který se nedávno rozhodl kvůli nesouhlasu s vedením strany neobhajovat poslanecký mandát, na twitteru připomněl, že nyní už bývalý volební manažer Birke sociální demokraty nabádal, aby se nestříleli do nohy. „Obávám se, že jsme se střelili do hlavy,“ napsal Tejc.

Poslanec Jaroslav Foldyna je přesvědčen, že Sobotkův krok přišel za pět minut dvanáct a ČSSD pomůže. Ukončil podle něj trápení sociální demokracie a svým způsobem i Sobotkovo trápení.

Politolog Tomáš Lebeda vidí za nynějšími problémy ČSSD neschopnost komunikovat. Podle jeho kolegy Petra Justa se vedle klesajících preferencí na situaci podepsal celý komplex problémů, mezi nimi i to, že se ČSSD dlouhodobě potýká s řadou vnitrostranických tlaků a rozporů. Nevyloučil ani vliv osobního života premiéra, který nedávno oznámil manželskou odluku.

Podle Lebedy ČSSD dostatečně nezdůraznila, že za stranu nyní bude mluvit nová volební jednička Zaorálek. Média pak podle něj přišla s označením triumvirát, který může voliče znejistit. „Když se vymění trenér, nutně to neznamená, že je to špatný trenér. Ale prostě už nedává týmu žádné dostatečné impulzy. Jestli zrovna Zaorálek je tím správným novým, se teprve ukáže,“ dodal Lebeda. Velkou roli přičítá umění strany změnu prodat, v politickém marketingu je však podle něj ČSSD bezradná.

