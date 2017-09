Chovanec v dopise eurokomisaři obhajuje český postoj k migraci

„Česká republika je jeden z premiantů v tom pomáhání jiným způsobem, několik set našich policistů bylo v misích, posílali jsme významné finanční prostředky, říkali jsme, abychom řešili migrační krizi v zahraničí, v Africe,“ řekl televizi Chovanec. Podle něj je Česká republika v tomto ohledu jednou z nejaktivnějších zemí.

Miroslav Zámečník: Není migrace jako migrace

Eurokomisař pro migraci a vnitřní záležitosti Dimitris Avramopulos ve středu uvedl, že pokud Česko, Maďarsko a Polsko nezmění v příštích týdnech svůj odmítavý postoj k přerozdělování žadatelů o azyl podle kvót, zváží Evropská komise podání žaloby na tyto tři země u unijního soudu. Soudní dvůr EU v ten samý den zamítl žaloby Maďarska a Slovenska a potvrdil platnost programu přerozdělení 120 tisíc lidí, což komise uvítala. Chovanec ČT řekl, že pokud Avramopulos kritizuje neplnění kvót, měl by také dodat, že Česku děkuje za to, čím jiným země k řešení migrační krize podle Chovance přispívá. Pokud to nedělá, tak já v tom vidím pouze a jednom šikanu,“ řekl televizi ministr.

Česko kvóty dlouhodobě odmítá jako nefunkční, vláda ale zároveň nesouhlasí s kritikou, že je Praha s ostatními státy EU v otázce migrace nesolidární. Také premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) opakovaně zdůraznil, že Česko pomáhá zlepšovat podmínky uprchlíků v zemích, odkud přicházejí, a zasazuje se i o ochranu vnější hranice unie. Po čtvrtečním setkání s italským premiérem Paolem Gentilonim Sobotka řekl, že Česká republika a Itálie chystají společný projekt, ve kterém by mohly společně pomáhat migrantům v Pobřeží slonoviny.

