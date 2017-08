Chovanec po výslechu: Úniky ze spisů jsou problém a rakovina

Podle Chovance je zjevné, že některá média mají hlubší vhled do živých kauz, což podle něj není v pořádku. Dodal, že orgány činné v trestním řízení by měly dbát na to, aby informace neunikaly. „Já si myslím, že je potřeba, aby trestní řízení bylo neveřejné,“ řekl Chovanec, který před poslanci vypovídal zhruba hodinu a půl.

Podle něj nejde prolomit ochranu novinářů, kteří nemají povinnost prozradit své zdroje. „Spíše je to otázka na některou z tajných služeb, aby se tomuto fenoménu začala věnovat. Já to vnímám jako obrovskou rakovinu toho, co se děje v České republice. Není možné, aby některé výslechy svědků byly přenášeny v médiích de facto online,“ uvedl Chovanec.

Živé policejní spisy jsem s Babišem neprobíral, zopakoval novinář Přibil

Chovanec dodal, že ho poslanci konfrontovali také s informacemi, které jim před týdnem vyložil bývalý novinář Mladé fronty Dnes Marek Přibil, jehož uniklé nahrávky s exministrem financí a předsedou ANO Andrejem Babišem byly hlavním impulsem pro zřízení komise. „Já pana Přibila neznám. Jednou jsem s panem Přibilem hovořil telefonicky dva roky zpátky a od té doby jsme spolu nemluvili a osobě jsme se nesetkali,“ řekl Chovanec.

Přibil se s Babišem na nahrávkách bavili o zveřejňování kompromitujících materiálů. Babiš nahrávky označil za zmanipulované a za součást kampaně proti své osobě. Babiš i Přibil již dříve odmítli, že by měli k dispozici takzvané živé spisy, tedy spisy z vyšetřovaných kauz.

