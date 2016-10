Čeští lékaři a instruktoři se v Iráku zapojí do bojů proti islamistům

Skupina vojenských lékařů a instruktorů bude moci odjet do Iráku, kde by v rámci operací proti takzvanému Islámskému státu měli působit až do konce přespříštího roku. Misi, do níž se bude moci zapojit nejvýše 30 vojáků, schválila sněmovna. Sedmnáctičlenný chirurgický tým má do Iráku odletět ještě letos v prosinci. Armádní instruktoři odcestují až příští rok.