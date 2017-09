Česko vývozem zbraní posiluje migrační vlnu, tvrdí Social Watch

Předseda české odbočky Social Watch Tomáš Tožička dnes řekl, že ve světě jsou dvě desítky konfliktů, v nichž umírá stále víc lidí. „Jedním ze zásadních problémů je velmi snadná dostupnost zbraní pro válčící strany,“ prohlásil. „To, co vývozci zbraní dělají, je sebevražedná aktivita. Kvůli tomu bude ještě víc lidí na útěku,“ upozornil na souvislost zbrojních exportů s migrační krizí.

Problematické jsou podle něj zejména vývozy do nestabilních oblastí. „Jedná se především o státy, kde vládnou diktátorské režimy, kde vládnou netransparentní režimy a kde zbraně jsou zneužívány k potlačování jakékoli občanské angažovanosti,“ uvedl Tožička.

Export do Egypta i do Saúdské Arábie

Social Watch kritizovala zejména export českých zbraní do Egypta, kde je bezpečnostní složky využívají proti demonstrantům. Organizaci vadí i vývoz nákladních automobilů do Saúdské Arábie, která je využívá pro transport vojenských materiálů. Saúdská Arábie přitom čelí kritice za své vojenské angažmá v konfliktu v Jemenu a Evropský parlament přijal v roce 2016 rezoluci, v níž vyzval členské státy, aby vojenský materiál do Saúdské Arábie přestaly vyvážet.

Social Watch je síť občanských organizací, které usilují o odstranění chudoby a zajištění míru. Sleduje také naplňování rozvojových cílů, které si stanovila OSN a ke kterým se přihlásila i Česká republika.

