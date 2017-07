Česko v pololetí získalo z unie o 16,7 miliardy více, než zaplatilo

Česká republika v pololetí obdržela z unijního rozpočtu 39,5 miliardy korun a odvedla do něj 22,8 miliardy korun. Česko tak zůstalo stejně jako v předchozích letech čistým příjemcem peněz z Evropské unie.

Snížení čisté pozice ve srovnání s předchozími roky je podle ministerstva způsobeno zejména zahajováním operačních programů pro období 2014 až 2020. „V předchozích letech tvořily hlavní část příjmů prostředky za programové období 2007 až 2013, které se nejvíce dočerpávaly v třech letech následujících po ukončení období,“ uvedl úřad.

Hlavní úlohu ve výsledné pozici Česka podle ministerstva v pololetí sehrálo čerpání peněz ze Společné zemědělské politiky a ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti programového období 2014 až 2020. Na politiku soudržnosti Česko za první pololetí letošního roku celkově obdrželo 13,9 miliardy korun, příjmy ze Společné zemědělské politiky činily 25,6 miliardy, z toho přímé platby 21,5 miliardy korun.

Celkově od vstupu do Evropské unie v květnu 2004 tak Česko do konce letošního června zaplatilo do unijního rozpočtu 496 miliard korun a získalo z něj 1152 miliardy korun. Celkem Česko dosud získalo z unie o 656 miliard korun více, než do jejího rozpočtu odvedlo.

Stejně na tom jsou podle posledních údajů Evropské komise z roku 2015 země, které vstoupily do evropského svazku v roce 2004 s Českem. Naopak objem odvodů nad příjmy převažuje u původních zemí unie, jako jsou Německo, Francie a Itálie.

V roce 2015 bylo největším přispěvatelem do unijního rozpočtu Německo, které odvedlo o 14 miliard eur (zhruba 364 miliard korun)) více, než z něj dostalo. Největším příjemcem peněz bylo Polsko, které získalo z unijního rozpočtu o 9,5 miliardy eur více, než do něj odvedlo.

Vývoj tzv. čisté pozice (rozdíly mezi příjmy z EU a odvody do ní) u ČR:

Rok mld. Kč 2004 7,3 2005 2 2006 6,9 2007 15,2 2008 23,8 2009 42,3 2010 47,9 2011 30,8 2012 73,8 2013 84,8 2014 75,3 2015 150 1. pololetí 2016 66,6 2016 79,6 1. pololetí 2017 16,7

