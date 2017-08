Česko nestihne včas přijmout směrnici EU o zbraních

Vláda by o analýze mohla jednat v září. Více než 150 stránkový dokument se zabývá tím, co se bude muset udělat, kdyby Česko muselo přijmout směrnici, proti které podalo žalobu k Soudnímu dvoru EU.

Analýza počítá s tím, že bude muset vzniknout nový zákon o zbraních nebo o munici a doprovodný zákon, který zavede změny v dalších existujících normách. Experti vnitra by chtěli vytvořit také zcela nový zákon o nakládání se zbraněmi pro branně bezpečnostní účely. „Navrhovaná právní úprava důsledně vyloučí jakoukoli možnost, aby se mimo zákon zřizovaly subjekty, které by si nárokovaly podíl na zajišťování bezpečnosti,“ stojí v analýze. Zákon by tak měl zamezit vzniku různých domobran, sousedských hlídek nebo milic, na které dosavadní zákony příliš nedopadají.

Podle Mileny Bačkovské z odboru bezpečnostní politiky ministerstva vnitra dokument vznikl pro případ, že by česká žaloba nebyla úspěšná. Experti pak případně chtějí směrnici do práva zavést tak, aby měla co nejmenší dopady na majitele zbrojních průkazů. Podle odborníků to umožňují mezery ve směrnici, jelikož jí lze vykládat různými způsoby. „Vůbec nepočítáme s tím, že bychom měli někomu brát zbraně,“ řekla Bačkovská. Případné zavedení směrnice by na majitele zbrojních průkazů mělo mít hlavně administrativní dopady, například se bude muset zkrátit doba platnosti zbrojních průkazů z deseti na pět let.

Proti směrnici zpřísňující kontrolu nad střelnými zbraněmi se v Česku zvedla vlna nevole. Změny by se dotkly téměř všech zhruba 300 tisíc držitelů zbrojních průkazů a také držitelů znehodnocených zbraní nebo zásobníků, které zatím nepodléhají evidenci. Majitelé by podle směrnice měli nově registrovat také repliky historických zbraní. Zcela zakázány mají být poloautomatické zbraně upravené z automatických zbraní, poloautomatické zbraně vybavené sklopnou nebo teleskopickou pažbou a poloautomatické zbraně na základě kapacity zásobníku, který je do nich vložen.

Česko v žalobě proti směrnici požaduje její zneplatnění. Zároveň Soudnímu dvoru EU poslalo návrh předběžného opatření, které má odložit účinnost směrnice.

