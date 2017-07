Česko má smluvně zajištěnu téměř třetinu peněz z eurofondů. Rozhodující bude konec roku

„Jsou to peníze, které ještě příjemce nemusí fyzicky mít. Ale už má v ruce doklad, že je dostane,“ řekla náměstkyně MMR Olga Letáčková. V červnu přibylo do smluvně zajištěných peněz 23,6 miliardy korun. Vůbec nejúspěšnější byl březen s částkou 34,3 miliardy korun. Letos od začátku roku Česko vyčerpalo 106,1 miliardy korun, což je více než za celý rok 2016.

Z jednotlivých programů je na tom nejlépe program Zaměstnanost, který má smluvně zajištěno 63 procent z přidělených 56 miliard korun. Naopak nejhůře čerpá operační program Praha - pól růstu s vyčerpanými 13 procenty. Program má podpořit například výzkum, technologický rozvoj a inovace nebo boj proti chudobě.

Podle Letáčkové bude pro Česko důležitý konec příštího roku, kdy Evropská komise vyhodnotí země a jejich programy podle toho, jak plní své závazky vůči strategii Evropa 2020. V případě neplnění může Česko přijít o šest procent z přidělené částky na celé programové období, tedy 37,8 miliardy korun z celkových 635 miliard korun. Na konci letošního roku chce mít MMR smluvně zajištěno minimálně 40 procent evropských dotací, tedy 239 miliard korun.

Zdroj: MMR

Zájemci o evropské dotace mohou žádat o 543 miliard korun, na které bylo vypsáno 533 výzev. Jde o 86 procent celkové částky. Objem smluvně zajištěných peněz MMR hodnotí vůči celkové sumě bez šestiprocentní rezervy. Naopak hodnotu výzev vztahuje k celkové částce 646 miliard korun. „Je to z toho důvodu, že kdybychom na konci příštího roku zjistili, že těch šest procent opravdu máme, vytvořilo by to zbytečný tlak, abychom je stihli do výzev umístit,“ dodala náměstkyně.

V programovém období 2007 až 2013 mohla Česká republika z evropských fondů čerpat zhruba 700 miliard korun. Z toho asi čtyři procenta zůstala nevyčerpaných.

