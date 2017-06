Česko bude v žalobě požadovat zneplatnění směrnice EU o zbraních

Směrnici zpřísňující kontrolu nad střelnými zbraněmi schválil Evropský parlament v polovině března. Cílem směrnice bylo zabránit teroristům ve vyzbrojování, podle kritiků ale hlavně omezuje majitele legálně držených zbraní a trh s legálně drženými zbraněmi a výrazně zasahuje do vnitřní bezpečnosti státu, což je v rozporu s právem Evropské unie.

Ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) považuje myšlenku vytvoření směrnice v reakci na vlnu terorismu za scestnou a považuje tento argument pouze za záminku. „Já si myslím, že to byla snaha o rychlou politickou reakci na tyto skutky, akorát se bohužel Evropa vydala špatným směrem,“ řekl Chovanec.

Proti normě se v Česku zvedla vlna nevole. Změny by se dotkly téměř všech zhruba 300 000 držitelů zbrojních průkazů a také držitelů znehodnocených zbraní nebo zásobníků, které zatím nepodléhají evidenci. Směrnice vstoupí v platnost 13. června a státy EU ji musejí do právního řádu zavést do 15 měsíců. Termín pro podání žaloby k soudnímu dvoru vyprší 17. srpna.

Případné podání žaloby podle Chovance nemá odkladný účinek. Znamená to, že by země měla směrnici zavést do právního řádu i v případě, že soud o žalobě do té doby nerozhodne. „Já za sebe říkám, že stoupencem implementace nejsem i za cenu postihu ze strany Evropy, ale o tom musí rozhodnout vláda,“ dodal Chovanec. Ministr v této souvislosti podotkl, že jsou i další směrnice, které různé státy do svých právních řádů nezakotvily. Evropské orgány pak k jednotlivým případům přistupují různými způsoby, a tak nelze odhadnout, jaké dopady by nepřijetí směrnice mohlo pro Česko nyní mít.

S připomínkami proti žalobě podle Chovance přišlo ministerstvo spravedlnosti. „Pan kolega (ministr spravedlnosti Robert) Pelikán a hnutí ANO má s touto věcí opět problém. Uvidíme, jak na vládě dopadneme. Pokud vláda tu věc neschválí, tak ta žaloba se neuskuteční, ale já si myslím, že jiná cesta než tu žalobu podat prostě není,“ zdůraznil Chovanec. Věří proto tomu, že podporu koaličních partnerů získá.

