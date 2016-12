Češi jsou úžasní! Vláda propaguje Česko videem s Jágrem či Bartoškou

Podle ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka (ČSSD) také jeho úřad dlouhodobě pociťoval deficit v prezentaci země. „Chyběl prezentační videoklip, který by představil Česko celistvě jakožto zemi s rozmanitou přírodou, špičkovým vzděláním a inovacemi, rozvinutou ekonomikou a infrastrukturou, světovou kulturou i jako zemi příjemnou k životu,“ uvedl Zaorálek.

Podle viceprezidenta Hospodářské komory Bořivoje Mináře podnikatelé podobný spot dlouhodobě postrádali. „Zatímco zahraniční delegace setkání s českými podnikateli otevíraly videospotem o své zemi a podnikatelských aktivitách, česká delegace se neměla čím prezentovat,“ sdělil.

Klip doprovází skladba Noční cestou od Antonína Dvořáka z klavírního cyklu Poetické nálady v interpretaci předního českého klavíristy Iva Kahánka. „Beru svou roli v klipu asi jako úlohu konferenciéra, který chce divákovi ukázat to, co má na své zemi rád, a na co je sám pyšný,“ řekl Kahánek. „Od začátku jsem byl přesvědčen, že pojivem klipu by měla být hudba objektivně krásná, typicky česká a v osobě jejího tvůrce zároveň světová. Dvořákova skladba, kterou jsem navrhnul, je podle mě ideální svou kontrastností,“ dodal.

Videospot se bude promítat například na podnikatelských seminářích, které jsou součástí cest ministra i dalších představitelů českého státu do zahraničí. Lze ho využít i na akcích, na nichž se podílejí české zastupitelské úřady v zahraničí. Poprvé byl uveden na Česko-korejském podnikatelském fóru, které se konalo v listopadu v Soulu. V nejbližší době bude uveden v pondělí na podnikatelském semináři v Dillí, který se uskuteční při oficiální návštěvě ministra Zaorálka v Indii a na Srí Lance, řekla náměstkyně ministra Ivana Červenková.

Náklady na výrobu klipu činily přibližně jeden milion korun. Výrobu zaplatilo ministerstvo, jeho vznik podpořili zástupci Hospodářské komory a Svazu průmyslu a dopravy.

