Byznys s pašováním migrantů roste. Za půl roku sedm tisíc nových podezřelých

„Pašování migrantů se stalo relativně nízce rizikovou činností s vysokým profitem a stal se z něj obchod, který podle odhadů bude dál narůstat. Jen od ledna do června 2016 Europol identifikoval sedm tisíc nových osob podezřelých z pašeráctví,“ popisuje Hana Daňková z Programu migrace organizace Člověk v tísni. Podle čísel Europolu si tak za minulý rok kriminální sítě přišly na tři až šest miliard euro.

Práce bez mzdy i dealování drog

V uplynulých měsících se dostalo do Evropy až 90 procent běženců za pomoci pašeráckých sítí. Pašování lidí sice není to samé jako obchod s lidmi – liší se fundamentálně už tím, že pašovaný si přemístění přeje a s pašerákem se na něm domluví – ruku v ruce s ním jdou ale často různé formy vydírání. Migranti jsou nuceni pracovat bez výplaty, fungovat jako pašeráci drog nebo třeba rekrutovat další pasažéry.

„Pašeráci jsou často angažovaní i v jiných kriminálních aktivitách jako drogový byznys, obchod s lidmi nebo orgány. To zvyšuje hrozbu, že uprchlíci a migranti využívající jejich služeb se mohou stát oběťmi různých firem zneužívání, které s těmito kriminálními aktivitami souvisí. Obzvlášť to platí pro ženy a nezletilé, jejichž počet mezi uprchlíky na začátku letošního roku výrazně stoupl,“ říká Daňková. Cenu za cestu přitom pašeráci mnohdy navýší až po příchodu do Evropy a pak vyžadují odpracování nebo jinou náhradu.

Stoupající ceny

Podle analýzy Mezinárodní organizace pro migraci, která zpovídala migranty z centrální středomořské trasy, zažilo téměř 80 procent příchozích některou z forem vykořisťování. Více jak padesát procent pracovalo bez mzdy, 47 procent bylo k práci nuceno proti své vůli. Zhruba pěti procentům migrantů byla nabídnuta finanční odměna za darování krve nebo orgánů. Dvě procenta – především žen – zažilo návrh domluveného sňatku. Na východní středomořské trase přes Řecko byla čísla nižší. Tamní situace se ale mění i kvůli dohodě Evropské unie s Tureckem. „Východní středomořská cesta do Řecka letos zaznamenala pokles v příchodech o 33 procent oproti loňskému roku. Dramatický byl pokles příchozích v dubnu 2016, což se primárně přičítá dohodě uzavřené s Tureckem o ochraně hranic a navracení uprchlíků,“ uvádí Daňková. To vedlo i k tomu, že ceny za cestu letos opět stouply. „Je možné, že to může být důsledkem uzavření jedné z dříve velmi výnosných tras,“ tvrdí Daňková.

Na konci minulého léta se tak ceny za cestu do Evropy pohybovaly mezi dvěma a pěti tisíci eury. Letos se platí tři tisíce euro, a to jen za část cesty, třeba do Itálie nebo Řecka. Za pokračování si pašeráci připočítávají další částky. A jak je vidět, jde o sezonní záležitost. Nezáleží přitom jen na počasí. Podle vyprávění jednoho ze středomořských migrantů převezli pašeráci během fotbalového šampionátu zhruba tisícovku lidí z Turecka do Řecka za 900 místo 200 eur. Údajně proto, že policisté sledovali zápas. ¨