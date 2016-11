Brněnská konference delegátů ČSSD potvrdila Tejcovu nominaci na místopředsedu

Funkci předsedy strany by měl podle brněnského výkonného výboru obhajovat Bohuslav Sobotka. Premiér už dříve prohlásil, že ve funkci prvního místopředsedy podpoří i do dalšího období Milana Chovance a že v Tejce nemá důvěru.

Tejcovu nominaci podpořilo 142 delegátů ze 146 přítomných. „Jsem rád, že mám podporu brněnské organizace. Nikdy ale žádnou nominaci nepřeceňuji ani nepodceňuji. Rozhodne sjezd v tajném hlasování,“ řekl Tejc. Doplnil, že respektuje Sobotkovo vyjádření podpořit Chovance. „Když se mi nepovedlo přesvědčit předsedu, budu se snažit přesvědčit delegáty na sjezdu, kteří budou mít rozhodnutí v rukou,“ uvedl Tejc.

Se Sobotkou by neměl problém spolupracovat. „Politiku jsem nikdy nebral osobně a neútočil jsem na žádného z kolegů. Myslím, že jsme schopní se domluvit na prioritách ČSSD. Koneckonců premiér Sobotka se za poslední týden přiklonil k řadě názorů, které jsem prezentoval, takže věřím, že jsme schopní najít společnou řeč,“ dodal Tejc.

Sobotka nedávno řekl, že čekal, že ho Tejc vyzve na souboj o předsednickou funkci. Tejc ale na předsedu kandidovat nechce. „Poslední týdny mě řada členů sociální demokracie vyzvala, abych na předsedu kandidoval. Vážím si toho, ale nemohl jsem to přijmout. Kdybych uspěl jako předseda, znamenalo by to pravděpodobně pád vlády šest městíců před volbami. Nedovedu si představit, že by předseda a premiér neobhájil svou funkci,“ řekl Tejc. Dodal, že by to přinejmenším zavedlo ČSSD do krize, ze které by se strana do voleb nemusela vymanit.

Sobotka s Tejcem spolupráci odmítl a uvedl, že mezi předsedou a prvním místopředsedou strany musí vládnout „elementární porozumění a elementární shoda ve směřování strany“. U Tejce to necítí. Veřejným vystupováním podle něj Tejc v posledních týdnech stranu poškodil.

Tejc: ČSSD je v krizi

Tejc uvedl, že je ČSSD v krizi, a vedení, které vybral Sobotka, nezvrátilo slabý volební výsledek ze sněmovních volbách. V říjnových krajských volbách strana znovu zaznamenala propad. Podle Tejce potřebuje strana změnu. „Měli bychom upustit od témat, která jsou možná pro někoho podstatná, ale netrápí většinu lidí. Program sociální demokracie by měl být postavený na solidaritě s odpovědnými lidmi, rovnosti příležitostí pro děti a spravedlivých daních,“ řekl Tejc.

Chce například výrazně podpořit lidi, kteří se o sebe nemohou starat ze zdravotních nebo jiných objektivních důvodů. „Pomoc si zaslouží pracující za nízké mzdy a přísnější bychom měli být na ty, kteří chtějí od společnosti jen brát,“ zdůraznil Tejc. Také chce motivovat firmy k investicím do kvalifikovaných a nadprůměrně honorovaných pracovních míst, posílit ochranu spotřebitele nebo přiblížit důchod k průměrné mzdě. „Dnešních 40 procent nestačí,“ dodal Tejc.

Tejc soupeřil s Chovancem už loni a prohrál. Bývalému brněnskému předsedovi strany a předsedovi poslaneckého klubu sociální demokracie uškodilo, že se účastnil po sněmovních volbách v říjnu 2013 tajné schůzky některých členů vedení ČSSD s prezidentem Milošem Zemanem v Lánech. Po ní se část vedení strany postavila proti Sobotkovi a pokusila se ho odstavit od vyjednávání o vládě. Sobotka pozici uhájil, Tejc a další opustili funkce ve vedení strany. Z účastníků lánské schůzky je ve vedení ČSSD pouze Chovanec.