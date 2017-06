Brexit: Irská hranice má být neznatelná, shodli se Mayová a Varadkar

Hranice mezi Irskem, které je členem Evropské unie, a Severním Irskem, které je součástí Spojeného království, by podle Mayové měla být co nejvíce „bezešvá“. Varadkar na společné tiskové konferenci prohlásil, že by měla být „neviditelná“.

Právě otázka režimu na budoucí nové vnější hranici unie, která vznikne mezi Irskem a britským Severním Irskem, bude patřit mezi hlavní body vyjednávání mezi Bruselem a Londýnem, které dnes začalo v Bruselu.

Řeč dnes přišla i na pokračující vyjednávání Mayové o podpoře její menšinové konzervativní vládě se severoirskými unionisty. Varadkar k tomu poznamenal, že vlády Británie i Irska musejí být nestrannými aktéry ve vztahu vůči dělbě moci v Severním Irsku mezi unionistickými stranami a těmi, které si přejí opětovné připojení Ulsteru k Irsku.

Mayová potřebuje podporu deseti poslanců severoirské Demokratické unionistické strany (DUP), protože její konzervativci v předčasných volbách 8. června přišli o absolutní většinu v Dolní sněmovně.

A takhle si vyjednavači rozvrhli jednání o brexitu: