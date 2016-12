Bombový útok u istanbulského stadionu zranil 20 lidí, namířen byl zřejmě na policii

Nálož byla umístěna v autě, které explodovalo po ligovém zápase. Ten sledovaly na stadionu týmu Besiktas v evropské části Istanbulu tisíce lidí. Svědci agentuře Reuters řekli, že slyšeli dvě hlasité exploze a později se ozývala střelba.

Ministr Suleyman Soylu řekl, že byl útok patrně namířen proti autobusu turecké zásahové policejní jednotky, která během zápasu zajišťovala pořádek. Jeho vládní kolega Ahmet Arslan na twitteru nazval útok činem teroristů.

Klub Bursaspor, který s místním týmem utkání hrál, na svém webu uvedl, že žádný z jeho fanoušků patrně nebyl zraněn.

Podle záběrů televize CNN je okolí stadionu uzavřeno a na místě jsou desítky policejních a záchranářských vozů. Někteří ze zraněných jsou ve vážném stavu.

Huge blast in Istanbul near Besiktas stadium: More than 20 injured - https://t.co/BDRJJ2A6YG pic.twitter.com/jKyo3ByFSq