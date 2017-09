Berlíňané dnes hlasují i v referendu o letišti Tegel

Obyvatelé německé metropole dnes vedle parlamentních voleb hlasují i v referendu o budoucnosti berlínského letiště Tegel. Jeho provoz by měl skončit zhruba za dva roky, což chce ale řada Berlíňanů změnit. Hlasování je však nezávazné, a proto podle většiny pozorovatelů není pravděpodobné, že by Tegel zůstal v provozu déle než pár let, i kdyby se pro to vyslovila většina občanů hlavního města, jak naznačují některé průzkumy veřejného mínění.