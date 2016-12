Berlín po útoku: sledujte online zpravodajství

Němečtí vyšetřovatelé předpokládají, že řidič, který v pondělí večer na vánočním trhu v Berlíně najel do lidí, navedl nákladní vůz do davu úmyslně. Počet obětí tragédie vzrostl na 12. Zraněných je 48, část z nich je ve vážném stavu v nemocnici. Nákladní vůz, který vjel na trh na náměstí Bretscheidplatz v západní části Berlína, podle německých médií řídil muž, který do země přišel jako uprchlík. V kabině vozu policisté našli mrtvého muže, který byl polským občanem.