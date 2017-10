Babišovi teče kasa. Do systému Státní pokladny se může dostat kdekdo

Ministerstvo financí má problém. Jeho informačně-ekonomický systém Státní pokladna, ve kterém se eviduje hospodaření celého státu, má bezpečnostní trhliny. A to přestože je systém součástí kritické kybernetické infrastruktury země a z hlediska IT na úrovni eráru v této zemi nic významnějšího neexistuje.

Ze zjištění týdeníku Euro vyplývá, že do počítačového systému mají přístup civilisté, kteří se mohou dostat k citlivým státním informacím a důležitým ekonomickým datům, ať už v rámci resortu financí nebo dalších složek veřejné a státní správy. Data můžou „vytáhnout“ a pracovat s nimi, třeba i prodat bonitním zájemcům. V extrémním případě by hackeři mohli v systému provést změny, a dokonce vyřadit celý software z provozu. Následky zablokování státních plateb, třeba výplaty důchodů, sociálních dávek nebo různých dotací, by mohly být pro spoustu jedinců i firem zcela fatální.

„Státní pokladna je děravá od dob, kdy si ministerstvo financí pod vedením Andreje Babiše nechalo programovat různé nadstavby nad tento systém, ale dodělávaly se i další softwary v resortu. Když tyto projekty skončily, tak řadě externích programátorů nikdo neodebral přístup do systému, takže mají – více či méně – otevřenou cestu k zajímavým údajům, možná i zásahům do kódu (změně funkčnosti softwaru – pozn. red.),“ popisuje situaci zdroj týdeníku Euro s tím, že se může jednat až o desítky rizikových, tedy nehlídaných účtů.

U systému, který se řadí mezi kritické prvky státní správy, je takové pochybení naprosto bezprecedentní a především nepochopitelné. „Šikovný ajťák, který disponuje přístupovými údaji, se přes různé skuliny v systému může dostat ke klíčovým informacím státní správy, ať už to jsou platební příkazy eráru směrované do České národní banky nebo třeba detailní údaje o státním rozpočtu. Systém, respektive ministerstvo financí, v daný čas určitě nevyhovuje zákonu o kybernetické bezpečnosti,“ říká manažer z IT branže obeznámený se situací, který si nepřál být jmenován.

