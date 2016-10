Babiš: Rozumní voliči vnímali, jak se v krajích hospodařilo

Babiš průběžné výsledky nechtěl příliš hodnotit. „Zatím to ale pro nás vypadá dobře,“ řekl novinářům ve volebním štábu strany. Postěžoval si na kampaně ostatních stran. „Nechtěli jsme dělat negativní kampaň, ale pak jsme museli reagovat na pomluvy, že chceme kraje privatizovat,“ řekl novinářům.

Voliči podle Babiše viděli, jak se v posledních letech, kdy v čele většiny krajů byla ČSSD, hospodařilo. ANO podle něj nemá direktivy pro další vyjednávání, on sám do něj nebude zasahovat. Hnutí se ale má poučit z posledních komunálních voleb. „V komunálu jsme špatně vyjednávali, protože naši kolegové chtěli být primátoři. Prvotní musí být zájem hnutí, aby se prosazovala naše koncepce, transparentní hospodaření,“ uvedl.

Kraje už mají představu o možných koalicích, řekl Babiš. Pochvaloval si, že se nevyplnily odhady politologů, že by nižší volební účast mohla znamenat špatné výsledky právě pro ANO. „Účast je samozřejmě chybou politiků, lidé jsou dlouhodobě politikou znechuceni, to byl důvod, proč to hnutí (ANO) vzniklo,“ uvedl.