Babiš i Faltýnek chtějí být vydáni. Jednání se ale protahuje

Do diskuse jsou přihlášeni zejména poslanci ANO, kteří svého předsedu a místopředsedu hájí. Člen mandátového a imunitního výboru František Petrtýl uvedl, že jde o účelovou kauzu, která ovlivní nadcházející parlamentní volby. Podobně se vyjádřili i Babiš s Faltýnkem a další zástupci vládního hnutí.

„My nejsme ti, kdo má rozhodovat o vině a trestu,“ zdůraznil v diskusi Zdeněk Ondráček (KSČM). Bude hlasovat pro vydání obou poslanců, protože kauza podle něho nesouvisí s výkonem jejich mandátu. Bude jim ale přát, aby, jak řekl, očistili svá jména.

Před poslanci znovu vystoupil ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO), který opět policejní žádost zpochybnil, přičemž Sněmovna by podle něho měla rozhodovat podle toho, zda je žádost odůvodněná a fundovaná. Jeho slova opět vyvolala několik reakcí v podobě krátkých faktických poznámek. Například předseda TOP 09 Miroslav Kalousek uvedl, že ministr „se na tu věc dívá jako Pelikán, nikoli jako právník“.

Ze záměrného prodlužování debaty nařkl zástupce ANO Jiří Koubek (TOP 09). „Proč tady ANO žvaníte, proč tady obstruujete?,“ tázal se.

Možné jednání o Babišově a Faltýnkově vydání ke stíhání do pozdního večera Sněmovna schválila na návrh, který předložila místopředsedkyně klubu ODS Jana Černochová. Poslanci dnes budou moci o tomto bodu debatovat a hlasovat i po 19:00 a po 21:00.

Kdybych nebyl v politice, kauzu Čapí hnízdo by nikdo nevyšetřoval,“ řekl již dopoledne Babiš. Policii kritizoval například za to, že mluví o fiktivních smlouvách, přitom podle Babiše dostala jejich originály i další dokumenty. Zdůraznil také, že v případu nebyla žádná korupce, padesátimilionovou evropskou dotaci podle předsedy ANO „nikdo neulil někde v Panamě“. „Nikdo nic nevytuneloval, nikdo z toho neměl žádný zisk, žádný profit,“ prohlásil Babiš.

Policie chce Babiše stíhat pro podezření z dotačního podvodu a pro poškození finančních zájmů Evropské unie. „Kdybych chtěl udělat dotační podvod, nebylo nic jednoduššího než zřídit offshoreovou firmu někde na Kypru. Tam by ji nikdo nedohledal,“ podotkl Babiš. Za lež označil například tvrzení, že Čapí hnízdo je jeho soukromá chalupa.

„Já v tom žádnou trestní kauzu nevidím. Vidím tam úplně jinou věc. Vidím volby,“ pokračoval Babiš. Podle něho jde o to, jestli bude po volbách ve vládě a jestli se po volbách udrží při životě „neskutečná korupční hydra“, kterou tvoří kasta některých politiků. Babiš soudí, že případ ho má zlikvidovat v politice.

O zbavení imunity, jak uvedl, požádal Babiš Sněmovnu v závěru projevu. Řekl, že chce, aby „pravda vyšla najevo“.

Je to kampaň! A to zásadně odmítám

Faltýnek řekl, že nebude poslancům doporučovat, jak mají hlasovat o jeho vydání k trestnímu stíhání v případu Čapí hnízdo. Uvedl, že sám bude hlasovat pro své vydání.

„Vydání se nebojíme. My jsme nic špatného neudělali a pravda nakonec stejně vyjde najevo,“ prohlásil Faltýnek. Policejní žádost však Faltýnek zpochybňoval.

Po prostudování žádosti a po konzultaci s kolegy celé hnutí ANO dospělo k závěru, že čelí bezprecedentnímu pokusu o nedemokratické ovlivnění voleb za pomoci policejních orgánů, tvrdí Faltýnek. „Celá žádost o naše vydání je plná věcných chyb, nepřesností, nepodložených fabulací a - omlouvám se za ten výraz - úplných nesmyslů,“ tvrdí Faltýnek.

Policie podle něho před Poslaneckou sněmovnou záměrně zatajuje důkazy. „Důkazy, které tu pohádku o Čapím hnízdě bourají,“ řekl Faltýnek.

Poukázal také na to, že policejní žádost byla doručena do dolní komory několik týdnů před sněmovními volbami, načasování podle něho není náhodné. Má podle Faltýnka poškodit obraz hnutí ANO, které průzkumy staví do role jasného favorita voleb.

Jednání provází slovní přestřelka

Zatímco například Martin Plíšek (TOP 09) uvedl, že žádost policie má potřebné náležitosti, podle místopředsedy Sněmovny Radka Vondráčka (ANO) je její kvalita z právního hlediska „mizerná“.

„V žádosti nevidíme politický zásah,“ řekl předseda STAN a místopředseda Sněmovny za TOP 09 Petr Gazdík. Poslanci by podle něho neměli být rovnější mezi rovnými.

Poslankyně ANO Jana Lorencová (ANO) zase uvedla, že s Babišovým příchodem do Sněmovny vzniklo riziko přetnutí penězovodů politickým stranám i jednotlivým lidem. „To je to riziko, pro které je třeba zabít Babiše,“ prohlásila.

„Odmítám celou tu rétoriku o účelovce,“ řekl ministr zahraničí a volební lídr ČSSD Lubomír Zaorálek v reakci na častá Babišova slova na svou obhajobu. „Jste posedlí sebou samými,“ vzkázal Zaorálek představitelům hnutí ANO. Sněmovna měla podle něho vyřídit policejní žádost za půl hodiny. Debata trvá už více než dvě hodiny.

V kauze Čapí hnízdo ujel i Pelikán. Přečtěte si komentář

Předseda TOP 09 Miroslav Kalousek se ohradil proti tomu, aby Babiš a Faltýnek při své obhajobě útočili na jiné strany. „Nikdo z nás si nepřivlastnil 50 milionů pro malé podnikatele, to byl pouze pan poslanec Babiš. Kdyby nelhal a nepřivlastnil si peníze, které byly původně určeny někomu jinému, tak tady prostě o tom dneska nejednáme,“ řekl.

Předseda poslanců KSČM Pavel Kováčik soudí, že hlasování Sněmovny o Babišově a Faltýnkově vydání bude testem demokracie pro to, aby se prokázalo, že není nic, „co by bylo šejdrem“, a že všechny procesy probíhají standardně a správně. Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura zdůraznil, že se padesátimilionová dotace pro farmu Čapí hnízdo musí prošetřit.

Sněmovna bude hlasovat o Babišově a Faltýnkově vydání zvlášť. Nejprve by měla rozhodnout o předsedovi ANO, pak o prvním místopředsedovi.

Bývalý ministr financí Babiš a předseda poslanců hnutí Faltýnek čelí trestnímu oznámení v souvislosti s Čapím hnízdem od sklonku předloňska. Farma patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. Poté změnila formu vlastnictví, a nebylo tak možné dohledat jejího majitele. Díky změně získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Loni Babiš ve Sněmovně řekl, že v té době vlastnily farmu jeho dvě dospělé děti a bratr jeho partnerky, nynější manželky Moniky Babišové.

Po několika letech, kdy farma dodržovala dotační podmínku, se vrátila do skupiny Agrofert. Skupinu Babiš letos převedl kvůli novele zákona o střetu zájmů do svěřenského fondu.

Okolnosti dotace prověřuje také Evropský úřad proti podvodům (OLAF). Vyšetřování by mohl uzavřít do konce roku.

