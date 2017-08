Babiš chce znát obsah policejní žádosti o své vydání. Požádal o ni Němcovou

„Dnes můj právní zástupce požádal paní (Miroslavu) Němcovou, aby nám dala ten papír od policie k dispozici, když už ho média citují a my ho nemáme. Já vlastně nevím, k čemu se mám vyjadřovat,“ řekl Babiš v Novém Městě na Moravě.

Sněmovna dostala od policie žádost o vydání Babiše a Faltýnka minulý týden. Sněmovní mandátový a imunitní výbor se začne žádostí zabývat v pátek. O vydání či nevydání pak rozhodne Sněmovna na zářijové schůzi. Babiše chce policie podle médií stíhat pro podezření z dotačního podvodu a pro poškození finančních zájmů Evropské unie. Faltýnek je podezřelý z dotačního podvodu ve formě účastenství.

Babiš dnes zopakoval kritiku policie. Případ podle něj dostal přidělený policista (Pavel Nevtípil), který je „velice kontroverzní“ a který se „podílel na odcizení firmy Neograph pana (Vladimíra) Sitty“. Žádost o vydání podle něj byla načasována tak, aby ovlivnila volby. „Pro mě je to Kubiceho zpráva číslo dvě. Tradiční strany nemají co říct, tak mluví o Čapím hnízdě až do voleb,“ řekl.

Ředitel pražské policie Miloš Trojánek se již v pondělí proti obvinění z politické manipulace ohradil. Odmítl, že by byla žádost načasována tak, aby ovlivnila podzimní volby. Postavil se i za vyšetřovatele Nevtípila. Trojánek také připomněl, že kauzu dozoruje městské státní zastupitelství.

Babiš se zatím nechce nijak vyjadřovat k pátečnímu jednání sněmovního výboru, který by měl navrhnout jeho zbavení imunity. „Počkejme si na to, co řeknou. Já bych rád věděl, co policie vlastně požaduje,“ řekl Babiš.

Babiš údajně byl na policii 23. července a byl prý označen za svědka. „Pokud za deset dní zjistili, že jsem hlavní organizátor, tak se tomu musím smát, je to totální blábol,“ poznamenal. Odmítl, že by z politiky odešel. „Takovou radost bych jim neudělal, celá kauza je jenom o politice. Myslím, že lidé nejsou hloupí a vidí to načasování,“ řekl.

Pokud hnutí ANO při volbách neuspěje, neuspěje podle něj už nikdo nikdy. „Ten zkorumpovaný klientelistický systém tradičních stran, který tady vládne už 27 let, ten vždy každého popravil a teď se snaží popravit mě a to je všechno,“ řekl dnes Babiš.

Bývalý ministr financí Babiš a předseda poslanců hnutí Faltýnek čelí trestnímu oznámení v souvislosti s Čapím hnízdem od sklonku předloňska. Farma patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. Poté změnila formu vlastnictví, a nebylo tak možné dohledat jejího majitele. Díky změně získala padesátimilionovou evropskou dotaci. Loni Babiš řekl, že v té době vlastnili farmu jeho dvě dospělé děti a bratr jeho partnerky, nynější manželky Moniky Babišové.

Po několika letech, kdy farma dodržovala dotační podmínku, se vrátila do skupiny Agrofert. Skupinu Babiš letos převedl kvůli novele zákona o střetu zájmů do svěřenského fondu.

