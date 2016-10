Babiš chce vyhrát v pěti krajích. Sledujte volby ONLINE na Euro.cz

Podle předsedy TOP 09 Miroslava Kalouska mohou výsledky krajských voleb rozhodnout především o svobodě. „Občané vyjádří svůj názor, zda si přejí další posun k autokratičtějšímu řízení společnosti vzhledem ke státu a samosprávám,“ řekl Kalousek, který dnes těsně po 14:00 vhodil svůj hlas do volební urny v místě svého trvalého bydliště v Bechyni na Táborsku.

Předseda ODS Petr Fiala doufá, že volby ukončí nadvládu ČSSD v krajích. Přeje si také to, aby se podařilo vystřídat jihomoravského hejtmana Michala Haška (ČSSD). Region podle Fialy nyní stagnuje. „Je to pro jižní Moravu škoda,“ řekl.

Mimopražští voliči dnes a zítra vybírají své krajské zastupitele. Na třetině území státu, tentokrát včetně tří pražských obvodů, rozhodují i o svých senátorech. Volby jsou vnímány i jako největší průzkum voličské přízně před sněmovními volbami, které budou za rok.

V krajských volbách lidé rozhodnou o tom, kdo bude příští čtyři roky řídit rozvoj jejich regionu a bude mít vliv na dostupnost zdravotní péče nebo stav silnic. V senátních volbách pak určí, zda budou mít vládní strany nadále většinu i v horní komoře a koaliční kabinet tak bude moci snáz prosazovat své záměry ještě alespoň rok.

Volit občané mohou dnes od 14 do 22 hodin. Další budou mít šanci ještě v sobotu od 8 do 14 hodin. Voliči si do volebních místností musí vzít platný občanský průkaz nebo cestovní pas, aby volební komisaři mohli ověřit jejich totožnost a právo volit.

