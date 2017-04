Asociace pro rozvoj infrastruktury: Novela stavebního zákona schválena, stavby neurychlí

Pozměňovací návrh měl zavést instituty pro zásadní urychlení výstavby liniových infrastrukturních projektů, zkrátit dobu pro přípravu a zavést mechanizmy, které jsou běžné v západních zemích s kvalitní dopravní infrastrukturou. Mezi prosazované patřilo například zrušení odkladného účinku odvolání žalob proti rozhodnutí o vyvlastnění, zavedení institutu předběžné držby (možnosti získání stavebního povolení ve výjimečných případech bez užívacího titulu k pozemku) nebo umožnění vstupu na pozemek pro provedení průzkumných prací a měření.

Pokud tento klíčový pozměňovací návrh nebude zahrnut zpět v Senátu, nedojde podle Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) k žádnému urychlení přípravy a realizace staveb, klíčové stavby v regionech, jako jsou obchvaty měst a obcí budou opět blokovány a odsouvány do nedohledna. Veřejnost se tak podle ARI může oprávněně cítit podvedena.

Tomáš Janeba, prezident ARI, komentoval včerejší výsledek takto: „Nechápeme přístup poslanecké sněmovny. To, co bylo ve druhém čtení poslanci odsouhlaseno, bylo ve třetím zamítnuto. To přináší řadu otázek k dalšímu vývoji infrastrukturních projektů. Bez tohoto klíčového pozměňovacího návrhu nepřináší novela stavebního zákona žádné další prvky, které výrazně urychlí jakoukoliv dopravní stavbu. Bohužel opět zvítězila pozemková lobby nad sliby a závazky poslanců vůči svým voličům, že situaci změní.“