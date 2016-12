ANO chce Jermanovou ve vedení Sněmovny nahradit Vondráčkem

Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (1998).



V letech 2000 až 2003 pracoval jako koncipient v advokátní kanceláři Jana Haláse v Kroměříži, v roce 2003 se stal samostatným advokátem.



Do aktivní politiky se zapojil v roce 2013, kdy se stal volebním lídrem ANO ve Zlínském kraji a dostal se do Sněmovny, členem hnutí je do roku 2014; letos kandidoval do zastupitelstva Zlínského kraje na desátém místě kandidátky, skončil jako druhý náhradník.



Je ženatý a má dvě děti