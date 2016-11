ANO by vyhrálo volby. Náskok před ČSSD ztrojnásobilo

Ve volebních modelech CVVM za poslední tři roky ANO převážně vedlo, letos v červnu se ale krátce do vedení vrátili sociální demokraté. V září ANO opět ČSSD předstihlo a nyní rozdíl ještě zvýšilo. V říjnu by lidé dali hnutí vedenému ministrem financí Andrejem Babišem 34,5 procenta hlasů, kdežto ČSSD v čele s premiérem Bohuslavem Sobotkou jen 19,5 procenta hlasů.

Průzkum provádělo CVVM od 10. do 17. října, krátce po krajských volbách. V nich ANO získalo nejvíce hlasů, a předstihlo tak ČSSD, která nedokázala zopakovat vítězné výsledky z let 2008 a 2012. Průzkum se ale konal ještě před vydáním prohlášení nejvyšších ústavních činitelů, včetně premiéra, o respektu k územní celistvosti Číny. Prohlášení následovalo po schůzkách některých ministrů s tibetským duchovním dalajlamou, kterého Čína označuje za separatistu. Prohlášení kritizovala část politiků i veřejnosti.

Porovnání volebních preferencí podle říjnového průzkumu CVVM (Foto: ČTK)

Podle CVVM by ve sněmovních volbách, kdyby se konaly nyní, skončila na třetím místě komunistická strana. Komunisté si drží třetí místo dlouhodobě, ale oproti zářijovému průzkumu oslabili z 15 na deset procent hlasů. Dotáhla se tak na ně KDU-ČSL, která naopak od září posílila z 6,5 na devět procent.

Do Sněmovny by se dostaly ještě ODS s osmi procenty a TOP 09 s šesti procenty. Pod hranicí pěti procent hlasů, nutnou pro vstup do dolní komory Parlamentu, by zůstalo hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) poslance Tomia Okamury se čtyřmi procenty a piráti se třemi procenty. Zelené by volilo 1,5 procenta lidí. K volbám by šlo 56 procent Čechů, což je mírný pokles oproti zářijovým 59 procentům.

Pokles podílu hlasů pro ČSSD ukázal také říjnový průzkum agentury STEM. Podle něj by se dokonce sociální demokraté se ziskem 14,4 procenta propadli až na třetí místo těsně pod komunisty, které by volilo 14,6 procenta lidí. Vítězné ANO by získalo 29,7 procenta. Do Sněmovny by se dostala kromě ODS, TOP 09 se STAN a KDU-ČSL ještě Okamurova SPD.

Volební model CVVM v říjnu 2016 (Zdroj: CVVM)

