ANO by volila více než třetina lidí, ČSSD jen 15 procent

Vedle zmíněných stran by se do Poslanecké sněmovny dostaly už jen opoziční ODS s 8,5 procenta a TOP 09 se 7,5 procenta. Jako poslední by mandáty získala KDU-ČSL se 6,5 procenta a SPD Tomia Okamury se stejným výsledkem. Těsně pod pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do Sněmovny skončilo hnutí STAN, které by podle TNS Aisa dostalo 4,5 procenta hlasů. Od září si ale polepšilo o 2,5 bodu.

Agentura prováděla průzkum mezi 8. a 27. říjnem, tedy v době po krajských volbách a senátních volbách. Do modelu byly zařazeny odpovědi 856 respondentů, kteří by se zúčastnili voleb. Statistická odchylka se u průzkumu pohybuje mezi jedním až třemi procenty.

I průzkumy ostatních agentur z poslední doby staví ANO na první místo před ČSSD. Podle volebního modelu agentury STEM zveřejněného na konci října by hnutí ANO získalo 29,7 procenta hlasů, ČSSD a KSČM polovinu. KSČM by volilo 14,6 procenta voličů, ČSSD 14,4 procenta. Do Sněmovny by se podle STEM dostaly ještě ODS s devíti procenty, TOP 09 plus STAN se sedmi procenty, KDU-ČSL s 6,7 procenta a SPD Tomia Okamury s 5,2 procenta.

Také podle modelu Median, zveřejněného 3. listopadu, by sněmovní volby vyhrálo i přes mírnou ztrátu hnutí ANO s 24,5 procenta hlasů. Druhá by byla ČSSD s 18 procenty, což byla nejnižší hodnota od voleb 2013.

říjen 2016 září 2016 srpen 2016 červenec 2016 volby 2013 ANO 34,0 31,0 29,5 28,5 18,7 ČSSD 15,0 15,5 18,0 16,0 20,5 KSČM 7,5 10,0 11,0 10,5 14,9 ODS 8,5 9,5 9,5 10,0 7,7 TOP 09 7,5 8,5 6,5 6,5 12,0 KDU-ČSL 6,5 6,5 5,0 7,0 6,8 zelení 2,0 3,0 3,5 4,5 3,2 piráti 3,0 3,5 3,5 2,0 2,7 SPD 6,5 4,0 3,5 3,5 -

Zdroj: ČT

