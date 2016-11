Analytici: Více ekonomických rizik pro Evropu i Česko hrozí od Trumpa

Navíc by zřejmě podle ekonomů Trumpovo zvolení znamenalo konec jednání o obchodní dohodě mezi USA a EU (TTIP). Z té by přitom těžila i ČR. „Trump obecně představuje daleko vyšší míry nejistoty než (Hillary) Clintonová - z hlediska trhů je tak trochu ´neřízenou střelou´,“ uvedl hlavní ekonom Roklen Lukáš Kovanda.

Kovanda: Clintonová přispěje k dalšímu dluhu

Na druhou stranu upozornil na to, že se USA potýkají s vysokým zadlužením a Clintonové sliby by při své realizaci vedly k jeho dalšímu nárůstu. Stejně tak je kontroverzní možné pokračování tzv. Obamacare, tedy systému zdravotní péče. Podle Kovandy zjevně není koncipován optimálně a představuje rostoucí zátěž pro americkou ekonomiku. Zároveň Kovanda předpokládá, že nakonec by byl Trump nucen ze svých předvolebních slibů slevit a situace by nemusela být zdaleka tak riziková.

„Zatímco vítězství Hillary Clintonové by podle finančních trhů znamenalo pokračování současné linie politiky, od Donalda Trumpa se dá očekávat změna kurzu americké politiky v mnoha směrech, změna, které se trhy spíše obávají,“ uvedl i hlavní ekonom Deloitte David Marek. Přímé obchodní a investiční vztahy České republiky a USA jsou podle něj sice relativně malé. „Nicméně USA jsou stále největší ekonomikou světa a jakékoli její zakolísání pocítí celá globální ekonomika, včetně České republiky,“ dodal.

Lobotka: přijde výprodej amerických aktiv

Hlavní analytik Conseq Martin Lobotka uvedl, že v případě Trumpova zvolení lze čekat minimálně krátkodobý silný výprodej amerických aktiv, a to jak akcií, tak i dluhopisů. Dolar by podle něj proti euru v takovém případě lehce znovu oslabil a ceny ropy by díky Trumpovu slibu co nejvíce zajistit energetickou soběstačnost poklesly.

Lobotka dále upozornil, že jakýkoliv příklon ke světovému protekcionismu vedený USA, by se více dotkl Evropy jako otevřené ekonomiky. Stejně tak by větší dopad na Evropu mělo případné oslabení NATO. „Navíc po brexitu by vítězství Trumpa zasadilo další ránu kreditu liberálních demokracií a posílilo nejenom jejich autoritativní, neliberální modelové protějšky ve světě, ale hlavně antisystémové sily v Evropské unii,“ uvedl.

Hlavní analytik TopForex Peter Bukov upozornil, že prezidentské volby v USA jsou zdrojem nejistoty samy o sobě. Nejlépe jsou podle něj trhy naladěny, když stávající prezident obhajuje svůj post a v průzkumech má navrch. „Když prezident po vypršení druhého mandátu opouští úřad, propadá se podle analýzy časopisu Forbes index S&P 500 v průměru o 2,8 procenta. Přesně v téhle situaci se nalézáme dnes,“ uvedl.

