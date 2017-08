Americký Senát schválil Wraye na post šéfa FBI

Padesátiletého právníka Wraye na ředitele FBI v červnu nominoval prezident Donald Trump poté, co z čela FBI odvolal Jamese Comeyho. Stalo se tak během vyšetřování prezidentových spolupracovníků kvůli možné tajné spolupráci s Rusy na Trumpově loňské předvolební kampani.

Za vlády prezidenta George Bushe mladšího spolu Wray a Comey pracovali na ministerstvu spravedlnosti. Wray se zná i s bývalým šéfem FBI Robertem Muellerem, který byl jmenován zvláštním vyšetřovatelem skandálu kolem ruského vměšování do amerických prezidentských voleb. Trump toto vyšetřování označuje za „hon na čarodějnice“.

Wray v červenci v Senátu prohlásil, že by odmítl závazek loajality prezidentu Trumpovi a že v případě, že by ho šéf Bílého domu pověřil něčím nezákonným, na funkci by rezignoval.

Politické rošády Donalda Trumpa 31. ledna - Trump uvolnil z funkce úřadující ministryni spravedlnosti Sally Yatesovou, která nesouhlasila s jeho dekretem dočasně zakazujícím vstup do USA obyvatelům sedmi muslimských zemí a pozastavujícím přijímání uprchlíků. Proti výnosu protestovala velká skupina amerických diplomatů a demokratičtí senátoři se ho neúspěšně pokusili zvrátit v Kongresu. 13. února - Hlavní bezpečnostní poradce Bílého domu Michael Flynn, jehož styky s ruským velvyslanectvím prověřuje Federální úřad pro vyšetřování (FBI), odstoupil ze své funkce po pouhých 24 dnech v úřadu, což je historicky nejkratší doba. Bílý dům uvedl, že ho k tomu vyzval Trump, který prý v něj ztratil důvěru. V rezignačním dopise Flynn uvedl, že během rychlého vývoje své kauzy nedopatřením nesdělil viceprezidentovi Miku Penceovi úplné informace o kontaktech s Rusy. 5. dubna - Trump odvolal svého hlavního stratéga Steva Bannona z pozice stálého člena Národní bezpečnostní rady (NSC), která je klíčovým poradním orgánem prezidenta v otázkách boje proti terorismu či vojenských misí. Kontroverzní poradce byl členem rady složené z politických, vojenských a bezpečnostních špiček od ledna a mnozí ho označovali za nekompetentního. 9. května - Trump náhle a s okamžitou platností odvolal šéfa Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Jamese Comeyho údajně kvůli ztrátě důvěry a kvůli chybám při vyšetřování skandálu kolem služební elektronické pošty Hillary Clintonové. Jeho rozhodnutí vyvolalo kritické reakce. Podle názoru většiny amerických médií byl skutečnou příčinou Trumpův odpor k vyšetřování údajných zásahů Ruska do loňských amerických prezidentských voleb, které mělo Trumpa zvýhodnit. Na post ředitele FBI Trump 7. června nominoval Christophera Wraye. 21. července - Trump jmenoval ředitelem komunikace Bílého domu Anthonyho Scaramucciho. Na znamení nesouhlasu s jeho jmenováním rezignoval Trumpův mluvčí Sean Spicer, který post šéfa komunikace Bílého domu dočasně zastával od června, kdy podal demisi tehdejší ředitel Mike Dubke. Finančník Scaramucci je Trumpův dlouholetý příznivec z prostředí Wall Streetu. Jeho jmenování považoval Spicer podle médií za zásadní chybu. 27. července - Scaramucci po pár dnech v úřadu překvapivě zahrnul vulgárními útoky personálního šéfa Bílého domu Reinceho Priebuse a hlavního Trumpova stratéga Bannona. Priebuse obvinil Scaramucci z úniků informací a vyzval Federální úřad pro vyšetřování (FBI), aby se jeho jednáním zabýval. 28. července - Trump odvolal Priebuse a novým personálním ředitelem Bílého domu jmenoval dosavadního ministra vnitřní bezpečnosti Johna Kellyho. 31. července - Trump odvolal Scaramucciho. Bývalého finančníka propustil prý na nátlak nového personálního šéfa Bílého domu Johna Kellyho, kterého téhož dne oficiálně uvedl do funkce.



