Americké korporace dají na uprchlíky 650 milionů dolarů

Peníze by podle webu Inc měly usnadnit přístup ke vzdělání, zaměstnání a finančním službám celkem 6,3 milionu uprchlíků ve dvaceti zemích světa. Na speciálním summitu věnovaném migrační krizi to oznámil úřadující americký prezident Barack Obama.

Podle Samanthy Powerové, americké velvyslankyně při OSN, by celková výše humanitární pomoci podle představ USA měla být navýšena na tři miliardy dolarů. Rovněž by mělo dojít ke zdvojnásobení přesídlování. Minulý týden USA oznámily, že v příštím roce přijmou 110 tisíc uprchlíků, což je třicetiprocentní nárůst oproti letošním osmdesáti tisícům.

Obama zároveň apeloval na „bohatší“ státy, aby pro řešení migrační krize dělaly více. Současná migrační krize je podle analytiků největší od Druhé světové války. Na cestu se podle odhadů vydalo víc než 65 milionů lidí, pronásledovaných uprchlíků z území zmítaných konflikty i ekonomických migrantů.

Své plány zapojit do řešení migrační krize americké podniky Obama oznámil již koncem června. „Potřebujeme, aby firmy malé i velké dělaly pro zvládnutí migrační krize více,“ sdělila tehdy agentuře Reuters Samantha Powerová.

Některé americké společnosti již podle CNN na migranty přispívají. Google věnoval minulý rok neziskovým organizacím, které migrantům v Evropě poskytují vodu, jídlo, zdravotní péči či ubytování 1,1 milionu dolarů. Banka Goldman Schas pak na řešení migrační krize vysokému komisaři pro uprchlíky při OSN vyčlenila 3 miliony dolarů. Uber zase své řidiče vybízí k tomu, aby od svých zákazníků vybírali pro migranty v Evropě oblečení.

