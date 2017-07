Aktivisté ve Středozemním moři spolupracují s pašeráky, tvrdí ministři

Aktivisté, kteří pomáhají migrantům plujícím po Středozemním moři do Evropy, podle rakouského ministra vnitra přímo spolupracují s pašeráky lidí a měl by je za to stihnout trest. Wolfgang Sobotka to dnes uvedl v rozhovoru poskytnutém německému bulvárnímu deníku Bild. Ke kritice humanitárních organizací se dnes přidal také jeho německý kolega Thomas de Maizière. Do Itálie z libyjských břehů letos dorazilo již přes 93 tisíc migrantů.