Absentér Čuba chce dát svůj plat nadaci na podporu studentů

„Moje mzdové prostředky a cestovní náhrady budou převáděné vhodnému nadačnímu fondu nebo sdružení, který zabezpečuje podporu studentů a rozvoj mladých talentů. Do konce měsíce podám trvalý příkaz k převodu zasílaných mzdových prostředků a cestovních náhrad přímo na účet zvoleného subjektu,“ citoval před novináři Veleba z Čubova dopisu, který mu senátor poslal.

Veleba k celé věci odmítl poskytnout jakékoli podrobnější informace, otázky nepřipustil a uvedl jen, že do konce června uspořádá k uvedenému tématu další briefing. Již dříve řekl, že Čuba bude pracovat ze svého zlínského obvodu a že se do Senátu vrátí, až mu to jeho zdravotní stav umožní.

Deset měsíců absencí

Čuba do Senátu nedochází už deset měsíců, důvodem je jeho zdravotní stav. Přesto nemocenskou nenastoupil a pobírá plat a náhrady ve výši zhruba 122 tisíc korun měsíčně, což se stalo terčem kritiky i v rámci horní komory. Minulý týden se Čuba rozhodl svého platu vzdát, to však zákon neumožňuje. Plat člena Parlamentu je podle právní analýzy Kanceláře Senátu nárokovou složkou, kterou nelze odmítnout nebo vracet.

Předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD) postup SPO včetně příslibu, že Čuba bude mandát senátora vykonávat ze své zlínské kanceláře, již dříve označil za trapné divadlo. „Měl by to řešit férově. Buď tedy ukončit mandát, nebo čerpat nemocenské dávky tak jako všichni občané, kteří z důvodu nemoci nemohou do práce,“ prohlásil. Připustil, že by Čuba svůj příjem ze Senátu mohl věnovat na humanitární účely. „Nebylo by to už ale úplně košer,“ dodal. Zatím věc nechtěl více komentovat.

Čuba by se musel mandátu vzdát sám

Ústava neumožňuje zbavit mandátu zákonodárce, musel by se jej vzdát, nebo o něj přijít například ztrátou volitelnosti. Prezident funkce může být zbaven rozhodnutím Parlamentu, pokud ji není schopen vykonávat. Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský v neděli uvedl, že by se ústava upravit měla, nikoli však kvůli jednomu senátorovi. Shodl se v tom s bývalým šéfem Senátu Petrem Pithartem (KDU-ČSL), který Čubovo chování označil za nečestné.

Jednaosmdesátiletý senátor a někdejší předseda JZD Slušovice v horní komoře chyběl od loňského 24. srpna. Pokud by se mandátu vzdal, zanikl by Velebův senátorský klub, který má nejmenší možný počet pěti členů. Na Zlínsku by se pak musely konat doplňovací senátní volby.

