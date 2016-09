Jedním z mála světových státníků, se kterým si Trump vyměnil lichotky, je ruský prezident Vladimir Putin. „Za své vůdcovství si zaslouží jedničku,“ prohlásil před rokem Trump a naopak zkritizoval Barracka Obamu, jehož vůdcovství by prý odměnil mnohem horší známkou.

Republikán si Putina získal nejen lichotkami. Trump v Bílém domě by uznal anexi Krymu. Také prohlásil, že USA nemusí přijít na pomoc napadenému spojenci v rámci NATO. To Putin jistě rád slyší.

Kladný vztah Trumpa a Putina připomíná v kampani demokratická kandidátka Hillary Clintonová, podle které „Trumpa přitahují diktátoři jako Vladimir Putin“. Ačkoli byl zvolen demokraticky, je Putin kvůli autokratickému stylu prezidentování přirovnáván k diktátorovi.

Trump však našel sympatie i pro ještě „těžší váhy“ než je šéf Kremlu:

1. Saddám Husajn

„Saddám Husajn byl zlý hoch, že? Byl to opravdu zlý muž. Ovšem víte, co dělal dobře? Zabíjel teroristy. To dělal moc dobře. Nečetli jim jejich práva, nebavili se s nimi. Byli to teroristi, a tím to měli spočítané,“ řekl Trump počátkem července na mítinku svým příznivcům, a ihned si vyslechl kritiku i z řad vlastní strany.

Bývalý irácký diktátor porušoval lidská práva, například používal chemické zbraně. „Saddám Husajn vypustí trochu plynu a všichni jsou najednou šílení. On používá plyn!“ bagatelizoval užití chemických zbraní Trump. V osmdesátých letech při chemickém útoku v Kurdistánu zemřelo až pět tisíc civilistů. Husajnova vláda skončila, když se Spojené státy rozhodly k invazi do Iráku v březnu 2003. Saddám Husajn byl za své zločiny v roce 2006 popraven.

2. Kim Čong-un

„Musíme ho obdivovat. Bylo mu tak 25 nebo 26, když jeho otec zemřel a rázem stál v čele mnoha silných generálů. Kolik mladých lidí by tohle dokázalo? Když se nad tím zamyslíte, je to dosti ohromující,“ vyhlásil Trump do světa na adresu Kim Čong-una letos v lednu, jen pár dnů poté, co Severní Korea provedla svoji čtvrtou jadernou zkoušku. Otestovala první vodíkovou pumu.

O půl roku později komunistická země velebila Trumpa a označila ho za „moudrého politika“ a „prozíravého kandidáta“. Reagovala tak na Trumpova slova, že by jako prezident zahájil přímé rozhovory s vládou Severní Koreje. Kim Čong-una by prý Trump přivítal v Bílém domě i navštívil v Pchjongjangu. Clintonová označila jeho názory za naivní.

3. Muammar Kaddáfí

Po Husajnovi je bývalý libyjský vůdce další úspěšný diktátor-potírač terorismu, alespoň v Trumpových očích. Republikánský kandidát ocenil Kaddáfího taktiku vůči teroristům. Ještě v republikánských primárkách Trump řekl: „Svět by na tom byl lépe, kdyby Kaddáfí byl stále v čele Libye.“ V roce 2011 přitom volal po americké intervenci do Libye. Intervence pod vedením NATO po povstání v Libyi skutečně přišla a Kaddáfí byl ještě téhož roku zastřelen povstalci.

S Kaddáfím pojil amerického miliardáře také obchodní vztah. Kaddáfí si od Trumpa – údajně za velice přemrštěnou cenu – pronajal nemovitost v New Yorku v roce 2009, když hledal místo k pobytu během Valného shromáždění OSN. Trump se tím několikrát pochlubil: „Vyždímal jsem z Kaddáfího mnoho peněz,“ prohlásil. Libyjský diktátor totiž v nemovitosti vůbec nepobýval. Po zjištění, že by na pozemcích v Bedfordu měl být v USA nenáviděný diktátor, z pronájmu sešlo. A Trump se přitom bránil, že neměl tušení, že jde o Kaddáfího.

4. Benito Mussolini

Spojitost s vůdcem fašisté Itálie se objevila na twitteru. V únoru Trump tweetoval: „Je lepší žít jeden den jako lev než sto let jako ovce“. Autorství tohoto citátu se přisuzuje Mussolinimu. Trump sice následně prohlásil, že nechce být spojován s fašistickým vůdcem a řekl, že je mu jedno, kdo je původcem nějakého výroku, pokud je sám o sobě „dobrý a zajímavý“. Vysvětlení je to ale dosti chatrné, jelikož citát retweetnul z účtu @ilduce2016. Ten odkazuje na Mussoliniho přezdívku, zkráceně „il duce“ (vůdce).

Právě k Mussolinimu mnoho lidí Trumpa přirovnává. Někteří dokonce i k Adolfu Hitlerovi. „Politická rétorika je rasistická a probouzí vzpomínky na Hitlera,“ prohlásil například bývalý prezident Mexika Felipe Calderón.

" @ilduce2016: “It is better to live one day as a lion than 100 years as a sheep.” – @realDonaldTrump #MakeAmericaGreatAgain" — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28. února 2016

