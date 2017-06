Výjimečně bohatí milují New York. Tohle jsou města, kde žije nejvíc boháčů

Do elitní společnosti výjimečně bohatých jedinců (ultra-high-networth individuals - UHNWI) patří lidé, kteří disponují majetkem v minimální hodnotě 30 milionů dolarů mimo svou hlavní oblast podnikání. Jejich souhrnný majetek loni činil 27 bilionů dolarů a meziročně se zvýšil o 1,5 procenta. Průměrná hodnota jmění těchto milionářů se však poprvé od roku 2013 snížila.

Kde žijí největší boháči? Podívejte se na galerii 32 světových měst:

UHNWI: výjimečně bohatízměna: meziroční nárůst či pokles

Výjimečně bohatí tvoří 0,003 procenta populace, dolarových miliardářů je pak 2 397, z toho 2 125 mužů. Podle studie se počet UHNWI do roku 2021 zvedne o dalších 72 550 boháčů.

Nejoblíbenějším sídlem výjimečně bohatých zůstává New York, do kterého jich loni zamířilo dalších 8 350 (nárůst o devět procent) a dohromady tvoří už téměř jedno procento městské populace. Do první trojky se vešla asijská finanční cetra Hong Kong a Tokio. Žebříčku kralují americká města, kterých je v první desítce pět, mezi 32 pak více než polovina.

Mezi evropskými městy je stále nejpopulárnější Londýn, který však i kvůli rozhodnutí Velké Británie opustit Evropskou unii loni opustilo 14,6 procenta výjimečně bohatých osob. Podle současného trendu by jej tak už v příštím roce mohla předstihnout Paříž.

