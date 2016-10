Ubraňme Španělské schody před barbary, žádá miliardář Bulgari

Španělské schody, postavené v roce 1725, celosvětově proslavil film Prázdniny v Římě s Audrey Hepburnovou a Gregorym Peckem. V posledních letech se staly místem, na kterém se denně vystřídají stovky návštěvníků, kteří na nich jedí, pijí, či kouří. To mělo za následek jejich znečištění, kdysi zářivý mramor začal postupně tmavnout.

Situace došla tak daleko, že bylo zapotřebí památku zrestaurovat a na rok ji před veřejností uzavřít. Náklady na obnovu přesáhly 1,5 milionu eur (40 milionů korun). Za úlevu při zdanění za ně zaplatila právě společnost Bulgari. Synovci zakladatele slavné značky možná i kvůli tomu záleží na tom, aby restaurátorské práce nebyly za pár let zapotřebí znovu.

(Autor: Dennis Jarvis, CC BY-SA 2.0, Flickr.com

„Restaurátoři odvedli skvělou a těžkou práci. Schody byly znečištěné vínem, kafem či žvýkačkami,“ pochvaloval si Bulgari výsledek. „Teď mám ale starosti. Pokud nezavedeme přísná pravidla, tak se schody opět stanou tábořištěm barbarů,“ dodal.

Co tedy Bulgari navrhuje? Jedním z jeho nápadů je postavení plotu, který by zamezil přístupu na památku v nočních hodinách, kdy se po ní nepohybují hlídači. Nezavrhoval by ani myšlenku schovat Španělské schody za plexisklo.

Podobné nápady ale místním i turistům připadají přehnané. „Je pravda, že v noci se schody hemžily opilými lidmi a my je hlídali jen do půlnoci a pak až od sedmi hodin ráno,“ přiznal pro americkou stanici NBC News místní policista Mario, který na památce několik let působil jako stráž. Sám ale navrhuje mírnější řešení: „Měli bychom tam nasadit hlídače přes noc, nainstalovat bezpečnostní kamery a umístit upozornění, že se tam nesmí jíst a pít.“

Vládní program na daňovou úlevu za financování restauračních prací u římských památek využily kromě Bulgari další dvě velké módní značky. Výrobce luxusní obuvi Tod’s zaplatil 25 milionů eur za pětiletý plán na vyčištění fasády Kolosea, módní dům Fendi zase financoval obnovu čtyř římských fontán, včetně slavné Fontány di Trévi.

Dále čtěte:

Rodina Agnelliových opouští Itálii. Země přijde o miliardy dolarů

Albánie: římské památky mimo civilizaci