Soros: Kdyby mu to prošlo, Trump by jednal jako diktátor

Nastupující americký prezident Donald Trump by jednal jako diktátor, kdyby věděl, že mu to projde. Evropská unie se stala příliš komplikovanou a odcizenou lidem. Uplynulý rok byl katastrofou kvůli odhlasování odchodu Británie z EU a dalším evropským volbám. Na Světovém ekonomickém fóru v Davosu to prohlásil americký miliardář a filantrop George Soros citovaný agenturou Reuters.