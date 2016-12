Miliardář Thiel vydělá na Trumpových čistkách. Drží metlu na migranty

Americká Imigrační a celní správa ICE spolupracuje s Palantirem od roku 2011. Thielova firma pro ni vytvořila a spravuje systém Falcon, databázi dat a údajů o migrantech včetně rodinných vazeb, informací o zaměstnání, adresy bydliště a výpisu z trestního rejstříku.

Za tu dobu už Palantir na spolupráci vydělal desítky milionů dolarů. Další mu pak na konto přibyly v roce 2014, kdy se s úřadem pro vnitřní bezpečnost dohodl na vytvoření dalšího systému, tentokrát na zpracování informací o desetitisících kriminálních případů.

Nyní se zdá, že by Thiel na zapojení své firmy do státních záležitostí mohl vydělat ještě více. Trump totiž slíbil v rámci prosazování své strategie na deportaci ilegálních migrantů zásadní rozšíření ICE. S tím stoupnou i náklady na systém Falcon a potenciálně tak i výnosy pro Palantir.

Problémem ovšem je, že Thiel není jen běžným podporovatelem Donalda Trumpa. Nastávající prezident si jej totiž vybral do svého „tranzitního“ týmu, který má na starost hladké předání moci mezi administrativou odcházejícího prezidenta Baracka Obamy a jeho nastupující vládou.

Kritici upozorňují, že se Thiel ocitl ve střetu zájmů. „Vzhledem k širokému záběru zakázky Palantiru u vlády by měl být Thiel vyjmut z celé řady projednávaných témat,“ myslí si Norman Eisen, bývalý velvyslanec USA v České republice a někdejší hlavní strážce etiky u Obamovy administrativy. „Pokud se probírá něco, co se dotýká imigrační a celní správy, měl by odejít z místnosti,“ dodává.

Pochybnosti Thielových kritiků zesílily minulý týden, když šéf Palantiru odmítl sdělit, zda podepsal potřebné dokumenty, vylučující jej z jednání tranzitního týmu v otázkách, které by mohly znamenat střet zájmů.

Co se však jistě podepsalo, je květnové prodloužení smlouvy ICE s Palantirem na další údržbu systému Falcon po dobu dvou let. Palantir tak bude i nadále pomáhat s raziemi na americká pracoviště, které mají odhalovat ilegální přistěhovalce. Už v říjnu agenti HSI prováděli zátahy v mexických restauracích v Buffalu či New Yorku a zatkli při nich desítky pracovníků. Některé pak obvinili z trestného činu opakovaného ilegálního vstupu do země. Trump chystá takových čistek ještě mnohem více.

Oblibu u protiimigračních hnutí si získala i speciálně vytvořená horká linka v rámci programu Falcon, kam mohou lidé hlásit porušování zákona. Jak zjistil magazín The Texas Observer, aktivisté už ji propagují ve svých letácích, které rozdávají například na univerzitě Texas State. Píše se v nich: „Naše země vstupuje do éry práva a pořádku. Zapojte se i vy, aby šlo o trvalou změnu!“

