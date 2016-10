Forbes: Jmění českých miliardářů vzrostlo o 14 procent

O třetí příčku v žebříčku Forbesu se dělí vlastník realitní a investiční skupiny CPI Radovan Vítek s ropným magnátem Karlem Komárkem, který vlastní skupinu KKCG. Jejich jmění se odhaduje na 49 miliard korun.

Souhrnný majetek 60 nejúspěšnějších tuzemských byznysmenů se podle Forbesu zvýšil na na 846 miliard korun. V meziročním srovnání na padesátce podnikatelů, kteří byli v žebříčku již loni, rostlo jejich jmění o téměř 14 procent.

Za bohatnutím podle Forbesu je rekordní růst české ekonomiky, což se projevilo na tržbách a především ziscích jednotlivých firem. Ocenění samotných společností táhly nahoru také levné peníze a nedostatek jiných příležitostí na investice se slušným výnosem. Nejvíce zbohatli Petr Kellner, Daniel Křetínský, který obsadil šestou příčku, a Karel Komárek.

Z první dvacítky nejbohatších nerozšířili své bohatství jen Zdeněk Bakala a Pavel Tykač. Bakalovi, který v minulosti ovládal například většinovou část společnosti OKD, jež se nyní nachází v insolvenci, klesl odhadovaný majetek o dvě miliardy korun na 20 miliard Kč. Oproti loňsku skončil v žebříčku sedmý, o jedno místo si tak pohoršil. Tykačovi zůstal odhadovaný majetek na 31 miliardách korun a i nadále mu patří páté místo.

Do žebříčku se dostalo 11 nováčků, nejvýše na 24. místo se 7,2 miliardy korun Jiří Písařík, který stojí za společností Bohemia Energy. Skupina, kterou řídí a vlastní společně s manželkou, obsluhuje přes milion zákazníků v Česku a na Slovensku a je jednoznačně největším alternativním dodavatelem energií v Česku.

V první desítce figurují poprvé Tomáš Němec a Oldřich Šlemr, kteří loni prodali holding ČGS za zhruba 30 miliard korun do rukou švédské skupiny Trelleborg, což byla největší loňská transakce vůbec. Oba následně založili vlastní investiční firmy.

Čísla jsou podle magazínu ve většině případů vypočítána ve spolupráci se samotnými miliardáři. Výsledné číslo je odhadem čistého jmění, které vyjadřuje, kolik by daný člověk mohl získat peněz, pokud by se rozhodl prodat všechen svůj majetek, tedy hlavně firmy, cenné papíry, významné nemovitosti, a zároveň by poplatil všechny své dluhy.

