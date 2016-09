Čas je postrach manažerů. Ovládněte jej v osmi krocích

Dobrou zprávou je, že i subjektivní čas můžete částečně ovládnout. Projděte si desatero rad, jak na to.

1. Používejte diář

Diář je váš nejlepší přítel. Každý týden si do něj zapisujte všechny své konverzace a aktivity. To vám pomůže mít přehled o tom, kolik jste toho během dne udělali a jak ve skutečnosti svůj čas utrácíte. Alespoň tak jednoduše přijdete na to, kolik času proflákáte a kolik z něj věnujete skutečně podstatným aktivitám.

2. Zamluvte si svůj čas

Není důležité jen mít napsáno to, co chcete udělat, ale i kolik času vám daná aktivita zabere. Každá z věcí nějakým způsobem svázaná s vaším úspěchem by měla mít pevně určené časové rozpětí. V opačném případě budou seznamy věcí, které hodláte splnit, narůstat a narůstat až do okamžiku, kdy nestihnete nic. Vyznačte si i čas, který hodláte věnovat vlastním myšlenkám a práci. Buďte disciplinovaní a při práci časové i jiných aktivitách intervaly dodržujte.

3. Rozlišujte

Alespoň polovina vašeho času by měla směřovat tam, kde očekáváte většinu svých výsledků. Při sestavování svého časového rozvrhu byste na to měli myslet.

4. Počítejte s časovou ztrátou

Při rozvrhování svého času byste měli počítat i s tím, že určitá jeho část pravděpodobně vyšumí doztracena. To, že budete během práce lelkovat nebo budete vyrušeni kolegou, je velmi pravděpodobné. Při plánování svých časových možností na to myslete a najděte si chvilku i na potenciální vyrušení či sociální interakci.

5. Plánujte

Věnujte první půl hodinu každého dne tomu, abyste si jej naplánovali. Dokud nemáte plán hotov, svůj den nezačínejte. Nejdůležitější okamžik dne je ten, kdy plánujete denní rozvrh.

6. Dejte si na čas

Před každým telefonátem či pracovním úkolem si dejte pět minut na čas a rozhodněte se, čeho vlastně chcete dosáhnout. Ujasněte si kritéria a jasný výstup. Po skončení telefonátu či úkolu pak věnujte pět minut na jeho zhodnocení a zamyslete se, zda jste svého cíle dosáhli. A pokud ne, kde se mohla skrývat chyba.

7. Nenechte se rušit

Potřebujete-li skutečně dodělat rozdělanou práci, nenechte se rušit. Za žádnou cenu. Naučte se nebrat telefon jen proto, že vyzvání. Stejně tak byste neměli cítit nutkání odpovídat na maily jen proto, že vám přicházejí. Odpojte se z instant messaging aplikací. Nevěnujte se lidem hned. Naučit se to je pro váš budoucí úspěch v roli manažera zásadní. Stejně tak byste se měli odhlásit z Facebooku a dalších sociálních médií v případě, že se nejedná o nástroje, které ve svém byznysu nutně potřebujete.

8. Buďte realisty

I při dodržování všech rad uvedených výše je pravděpodobné, že všechno ze svého plánu pravděpodobně stihnout nezvládnete. Pamatujte na to a buďte realisty. V tom se skrývá tajemství vašeho úspěchu.

