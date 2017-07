Zůstaňte v Praze! Průvodce týdeníku Euro víkendovou metropolí #65

CUKR od pátku do neděle

Nastávající víkend přináší nejen vyznavačům techna a kvalitní elektroniky zajímavý event, který navzdory svému názvu přeslazený určitě nebude. V údolí Divoké Šárky zazní od pátku do neděle neméně divoké rytmy akce CUKR plenér. Čerstvý vzduch, večer halí krajinu pod závoj tmy… Sebastian Mullaert, Markus Suckut, Kas:st, Dash, to je jen malý výběr z moc pěkného line-upu. Začíná se v pátek ve 22 hodin.

Sakro Live v Gramu

Přeslazení nehrozí

V pátek 28. července odpoledne hraje v Gram shopu na Vinohradech Mexičan Sakro. Ten je v současné době na evropském turné a slyšet jste ho mohli například v Boiler Roomu. Live Instore Session v Gramu s pořadovým číslem 1 začíná ve 13 h a dj sety se rozjedou od 16 h. Session můžete sledovat i online na Live Streamu.

Upeč třeba chleba

Sejdeme se v Gram shopu

Sobotní idylku si představujeme různě, ale co takhle navléct zástěry a upéct si pravý a hlavně svůj vlastní voňavý chleba. Prazelenina a Přístav 18600 pro nás připravili rustikálně laděný workshop, ve kterém se naučíte vše potřebné o pečení kváskového chleba. Po společném hnětení a kynutí bude i odpolední sázení. Začínáme v sobotu 29. července v 11 hodin a je to tak na celý den, říkají sami organizátoři, kteří pro pečení vytopí dobře vyschlým a kvalitním dřevem vlastnoručně postavenou pec.

Cesta do fantazie

Přístav 18600

Letní kino ve spolupráci s Bio Oko promítne na holešovickém Výstavišti v neděli 30. července ve 21:15 film režiséra Hayao Miyazakiho Cesta do fantazie. Jedná se o legendární snímek z produkce známého japonského studia Ghibli. Podaří se Chirochiro v záhadném světě prolomit zakletí svých rodičů a vrátí se do světa lidí?

Kino Containall

Letní kino Výstaviště

Chladivější norský černý humor si můžete v neděli večer vychutnat v rámci Norského Filmového léta v kině Containall na Malé Straně. Snímek In order to disappearance, promítaný ve spolupráci s Norwegian Embassy in Prague, nabízí nejen pobavení. Dotýká se hlubších lidských témat a jeho děj je protkaný zajímavě podanou a oči otevírající ironií. Film v původním znění s českými titulky začíná ve 21 hodin.

SUNDAZE

Containall

Team Sundaze připravil na neděli 30.července Sundaze Open Air Edition v industriálním multikulturním prostoru na žižkovském Nákladovém nádraží. Event startuje ve 13 hodin a na line-upu budou jména jako Martin Kremser (Diynamic Music, AT), Pat Heart FR, Bruno Curtis a další. Občerstvení zajistí Noodle Bay Prague a se SazYoga session si můžete zkusit i jiný druh pohybu, než je tanec, jak ho znáte.

Nákladové nádraží

