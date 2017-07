Zůstaňte v Praze! Průvodce týdeníku Euro víkendovou metropolí #64

Bach For All

První ročník mezinárodního čtrnáctidenního hudebního festivalu Bach for All věnovaného dílu barokního skladatele Johana Sebastiana Bacha pokračuje svými víkendovými koncerty. V pátek 21. července se v Chrámu Matky Boží před Týnem na Starém městě představí vynikající světoznámý varhaník rakouského původu Peter Frisée. Sobota pak nabídne hned dva koncerty. Opět zaznějí varhany. Tentokrát však pod rukama mladého varhaníka Vladimíra Kopáčika, který bude koncertovat v Kostele sv. Havel na Markétské ulici. V Břevnovském klášteře, je v rámci festivalu Bach for all na sobotu připraven koncert pianisty Karla Vrtišky.

Komiks

Prázdninové vydání Komiksu je tady. Že tahle partička umí dělat skvělé eventy, už víme. Line up toho pátečního zaplní dvě stage (indoor industrial warehouse / outdoor soire) a rozhodně bude z čeho vybírat. Jména jako Makam (Dekmantel), San Proper či HRTL live hovoří za vše a organizátoři slibují opravdovou exhibici podpořenou propracovanými vizuály venku i uvnitř. Začíná se už v pět odpoledne a občerstvit se můžete třeba skvělým burgerem od Salt N Pepa.

Šatičky a rakvičky

Sobotu 22. července si můžete zpříjemnit nákupem zajímavých kousků oblečení a klidně si malinko obalit nervy dobrým zákuskem nebo dortíkem. Cukrárna Alchymista pořádá Zahradní bazárek na Letenském Montmarteru, kde bude tohle všechno pěkně na jednom místě. Najít si ten svůj kousek, ať už do šatníku nebo k mlsání, můžete přijít od 11 do 17 hodin.

Jakoby atelier

Už ve čtvrtek večer začíná zajímavý pop-up v holešovickém atelieru Jakoby. Ten se vyznačuje minimalistický a čistým designem a k představení limitované kolekce brněnské autorky Hanky Kubešové vás zve od 18 hodin. Další nadčasové oblečení, šperky, kožené doplňky a designové předměty můžete přijít omrknout právě o víkendu. V pátek od 12 do 19 hodin a v sobotu pak mezi 12. a 18. hodinou.

Futurum open air

Celý tento víkend je nabitý skvělými hudebními eventy a jedním z takových může být i sobotní Futurum open air a noční indoor club night. Taneční hudba se na nádvoří Národního Domu rozezní už ve 14 hodin a po 22. hodině rozvíří vynikající KV2 sound i vzduch v samotném klubu, který, jak se zdá, přidává do tance. Headlinerem akce jsou mexičtí Zombies in Miami, což dává tušit magickou atmosféru.

Soul&Sin v Crossu

Parádní taneční event připravil na sobotu 22. července holešovický Cross Club ve spolupráci s festivalem Dimensions. Klub už je sám o sobě docela legendou a představovat jeho zajímavě zpracovaný interiér a atmosféru nejspíš není třeba. Line up sobotní noci je opravdu nabitý a na prvním vydání nové klubové noci Soul&Sin zahraje jako headliner večera výborný Hunee z nezávislého labelu Rush Hour. Začíná se ve 21 hodin.

