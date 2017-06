Zůstaňte v Praze! Průvodce týdeníku Euro víkendovou metropolí #61

Jak najít v metropoli cestu k inteligentní zábavě, sofistikovaným projektům a moderní umělecké scéně vám poradí průvodce Prague-up kalendář.

Stylová cestovní horečka

Cestování je běžnou, nutnou a poměrně oblíbenou součástí dnešního života. O tom, jak se vždy vyplatí mít kvalitní vybavení, víme každý své, a když k tomu ještě chcete být styloví… Centrum současného designu a užitého umění Koncept Story připravilo od pondělí 26. června až do soboty 7. října 2017 zajímavý pop-up, na kterém se můžete vybavit do všech podmínek. Showroom na Řezáčově náměstí v Holešovicích představuje například cestovní tašky, kožené doplňky, ale také šperky a jiná užitná díla devíti mladých, nadějných i renomovaných českých designerů.

Dusk To Down

Harmony recordings & Nite vibes vytvořili společný přátelský projekt, jehož výsledkem je velmi zajímavý event v Hlubočepech. V sobotu 1. července se v areálu obkolopeném přírodou rozezní hned dvě (indoor/outdoor) stage. Začíná se ve 14:00 a uslyšíte live acty a sety například od Selektiv Mutism, Scannt nebo Ovend. Připraveny jsou nature drinky, občerstvení a atmosféru doladí světelné instalace a vizuály.

Full mouth rap

V pátek 30. června bude Na Hollaru šťavnaté odpoledne. Kush Coma, Durt 808, burgery od Weare / burgers a legendární ∆NGRY ΠABLEFLIP. Rap show ochucená tekoucím čedarem a vůní rozpáleného grillu začne na Smetanově nábřeží už v 16 hod a bavit své uši, bránice i hladová bříška můžete až do půlnoci.

NaFilm

Karel Zeman se jako geniální průkopník filmového triku zapsal do dějin české a světové kinematofrafie. Kdo by neznal Cestu do pravěku nebo třeba Barona Prášila. Od 30. června 2017 máte možnost v rámci festivalu NaFilm navštívit prázdninovou výstavu Muzea Karla Zemana na Malé Straně. Kromě prohlídky expozice a hraní interaktivních her můžete vyrazit na dobrodružnou plavbu po Vltavě a Čertovce nebo si třeba zkusit své dovednosti v některém z připravených workshopů v kreativní dílně. Výstava končí v neděli 2. července.

Dernisáž Eberharda Havekosta

Galerie Rudolfinum pořádá v sobotu 1. července dernisáž výstavy Logik netradičního německého malíře a výtvarníka Eberharda Havekosta. Předlohou jeho děl jsou především televizní či tištěné reklamy nebo vlastní fotografie, v nichž se opakovaně objevují motivy přírody, portrétu a lidské figury, architektury. Dernisáž ukončí výstavu ve 20:00 hodin, kdy se můžete přesunout na schody galerie na malou after party a užít si set od DJ Mikuláše Růžičky.

Botanický labyrint

V sobotu 1. července bude od 19 hodin na piazette Národního divadla představena instalace Victoria Pragensis. Pořadatelem je Haenke Botanical Lab a ten pro vás připravil možnost doslova se ponořit do labyrintu tisíců rostlin, mezi nimiž můžete najít mnoho těch opravdu léčivých a využívaných v přírodní medicíně. Jako speciální hosté vystoupí houslista Filip Zaykov spolu s violoncellistou Vilémem Petrasem. Samotná instalace pak bude k vidění do 3. srpna 2017.