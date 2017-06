Zombie auta a dlouhé vzdálenosti. Samořídící vozy přitíží dopravě

Nejvíc diskuzí vyvolávají takzvaná „zombie auta“, tedy vozy bez pasažérů. Někteří vývojáři samořídících aut totiž předpokládají, že jejich stroje budou moci samy například vyzvedávat zásilky nebo budou kroužit po městě a snažit se najít volné parkovací místo. To by vedlo k masivnímu nárůstu dopravy, píše web Businessinsider.com

Daň za kilometr

V americkém Massachusetts už zákonodárci navrhli autonomní vozy zdanit. Podle webu Bostonglobe.com se v předloze zákona hovoří o dani z ujeté vzdálenosti, která by měla být nejméně 0,025 dolaru za míli (0,4 koruny za kilometr). Kromě omezení počtu prázdných aut by podle webu Inverse.com daň měla sloužit jako náhrada za spotřební daň. Předpokládá se totiž, že s rozvojem elektromobilů a dalších alternativních pohonů budou výběry daně z benzínu a nafty klesat.

Samořídící Uber v San Francisku. Prozatím s řidičem

Této myšlence se vývojáři samořídících vozů brání a lobbují za legislativu, která by platila pro celé Spojené státy. Chtějí tím omezit moc jednotlivých států nad jejich rychle rostoucím byznysem.

Vzdálenostní daň také vyvolává obavy z možného sledování „velkým bratrem“. K tomu, aby byla funkční, by stát musel mít přehled o veškerém pohybu vozu.

Odpočinek může dopravě uškodit

Podle ředitele Institutu dopravy na Kalifornské univerzitě Lewa Fultona je další faktor, který může způsobit zahuštění dopravy, celkem překvapivě zvýšení komfortu jízdy. Poté, co odpadne nutnost auto řídit, se lidé budou moci během jízdy věnovat relaxaci nebo spánku. To umožní dojíždění za prací z ještě větších vzdáleností než dnes. Někteří obyvatelé se mohou také rozhodnout odstěhovat se z města na venkov. Takovýto trend by změnit dopravní špičku v horor. Více aut do ulic může přivést i fakt, že u alternativních taxi typu Uber a podobných služeb pro sdílení aut odpadne vysoká nákladová položka - řidič. Provoz se tak zlevní a lidé ztratí motivaci ke sdílení aut. Některé americké státy se snaží ideu spolujízdy propagovat už nyní. Zatímco v minulosti byly preferovány vyhrazené pruhy, do kterých směly vozy pouze s vícečlennou posádkou, dnes jsou v módě takzvané HOT pruhy. Jízda v nich je pro auta s vícečlennou posádkou nebo pro ekologicky šetrná auta zdarma, ostatní musí zaplatit mýto. V USA používá tuto praxi devět států.

Matthew Turner, ekonom na Brownově univerzitě, řekl listu the New York Times, že jediný způsob, jak omezit zácpy a tím zkrátit přepravní časy, je zavedení zpoplatnění. Ve shodě s ním Fulton pro BI řekl, že se musí více propagovat sdílení vozů. „To by celý problém vyřešilo“, dodal.

