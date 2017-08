Zlínské divadlo uvedlo další satiru o Ovčáčkovi

Divadlo na premiéru pozvalo i Jiřího Ovčáčka, mluvčí však do Zlína nedorazil. Řediteli divadla poslal dopis, ve kterém uvedl, že se na premiéru nemůže dostavit, satiru zlínského divadla ocenil. „Již několikráte jsem veřejně ocenil, že divadlo, v jehož čele stojíte, se rozhodlo pozvednout satiru z prachu, ve kterém ležela po zlaté éře 90. let minulého století … Prostě jste úspěšně prolomili bariéru vážnosti na straně jedné a trapnosti na straně druhé. Přijít s kvalitou, to si opravdu žádá ocenění. Myslím, že právě diváci již vystavili zelenou kartu prvnímu počinu, kabaretu Ovčáček čtveráček,“ uvedl v dopise Ovčáček.

Premiéru sledoval zcela zaplněný Velký sál divadla, který má asi 700 míst. Výbuchy smíchu a potlesk vyvolala například scéna odkazující na odposlechy Babiše a jeho vulgární výroky, jeho vystoupení v televizi i zobrazení Babiše s hnízdem na hlavě nebo tělocvičné úkony Jiřího Paroubka. Lidé se smáli Ovčáčkovým komentářům, narážkám na kondici prezidenta či na protikuřácký zákon.

Ovčáček miláček s podtitulem Tingl tangl vznikl stejně jako Ovčáček čtveráček spontánně, herci měli jen šest zkoušek. Velkou část textu tvoří přepisy projevů, rozhovorů a tweetů. V případě prvního dílu byla podle ředitele divadla a autora Petra Michálka impulsem k vytvoření kabaretu kauza kolem předání státních vyznamenání a Jiřího Bradyho. „Ve dvojce byly spouštěcím impulsem tanečky kolem výkladu Ústavy,“ řekl Michálek. Rámcem Ovčáčka miláčka je debata kandidátů na prezidenta. „Ocitáme se v lednu 2018 a dovnitř nabalujeme historky smyšlené i nakopírované z různých zdrojů. Mám rád ten moment, kdy to, co čtu v novinách, jen přemístíme na divadlo, a v tu chvíli je to velká legrace,“ uvedl ředitel.

Mluvčího prezidenta opět ztvárnil Marek Příkazký. „Tentokrát mi trochu odlehlo, pozornost není primárně soustředěná na mě,“ řekl herec. Předsedu hnutí ANO a bývalého ministra financí Andreje Babiše hraje Zdeněk Julina. „Není jednoduchý, ten pán. Když mluví klidně, snaží se mluvit krásně česky a proflákne se, že je Slovák, až když se rozčílí. Jinak se snaží chovat velice kultivovaně, a to je na něm asi podezřelé. Podle mě je to výborný herec,“ řekl Julina.

Ovčáček čtveráček vzbudil velký zájem diváků. Divadlo jej odehrálo v několika městech, derniéra byla v únoru v Praze, satelitem se přenášela do desítek kin v zemi, kde ji vidělo přes 17 tisíc lidí. Záznam představení divadlo v květnu zveřejnilo na síti YouTube. Nyní je naplánováno několik repríz ve Zlíně, se zájezdy do jiných divadel se z technických důvodů nepočítá. Podle Michálka se však opět jedná o přenosu představení do kin.

