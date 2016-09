Slavná Britannia může po 20 letech znovu na moře. Jako „plující ambasáda“

Královská jachta královny Alžběty II. brázdila světové oceány mezi roky 1954 a 1997. Byla využita na téměř 900 cest královny a její rodiny a má za sebou přes dva miliony kilometrů. Aktuálně je zakotvená a funguje jako muzeum v přístavu v Edinburghu. V Británii se však uvažuje o tom, že by mohla vytáhnout kotvy a posloužit k vyjednávání obchodních dohod poté, co Británie opustí Evropskou unii. Tedy jako jakási „plující ambasáda“.

Za nápadem obnovit provoz Britannie stojí konzervativní poslanec Jake Berry, mimochodem zastánce setrvání Británie v Evropské unii. „Ve svých pozdních letech, mezi roky 1991 a 1995, pomohla loď k uzavření smluv v hodnotě tří miliard liber,“ prohlásil Berry pro The Sun. Návrh podpořilo mnoho představitelů byznysu a armády.

Kritici namítají, že loď je symbolem britské imperiální síly a monarchie, což by světu nevyslalo dobrý signál. Zprovoznění Britannie by ovšem neměli pocítit daňoví poplatníci, mělo by se zaplatit se soukromých příspěvků. Pokud by zprovoznění nebylo možné, Berry navrhuje postavení nové královské jachty. To už v roce 2012 podporoval bývalý premiér David Cameron. Stavba by prý přišla na 60 milionů liber (1,88 miliardy korun).

Návrh zaujal i ministra zahraničí Borise Johnsona, který jej údajně zvažuje. Premiérka Theresa Mayová podle deníku The Telegraph se sice k nápadu nepřiklonila, ale ani ho neodmítla. „Uvědomuji si, jakou tradici máme coby obchodní národ,“ řekla Mayová diplomaticky počátkem minulého týdne. O návrhu bude jednat parlament v polovině října, bez podpory vlády se však zřejmě neobejde.

Po červnovém rozhodnutí Britů opustit Evropskou unii má podpora mezinárodního obchodu pro novou premiérku vysokou prioritu. V červenci, hned den po nástupu do funkce, Mayová vytvořila ministerstvo mezinárodního obchodu, které je zodpovědné za obchodní smlouvy mezi Británií a zeměmi mimo EU. Ministrem je Liam Fox, zastánce brexitu a původně také jeden z kandidátů na uvolněné křeslo po Davidu Cameronovi.

123 metrů dlouhá Britannia brázdící světové oceány by mohla být dalším způsobem, byť zjevně symbolickým, jak podpořit obchod Británie se světem. Ten získá na důležitosti, pokud brexitem výrazně utrpí vztahy a provázanost s Evropskou unií.

Čtěte dále: